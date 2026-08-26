Латвийское пиво уходит в историю? Как налоги и кризис добивают местную отрасль
Для латвийской пивоваренной отрасли этот год оказался тяжелым. Рынок пива продолжает сокращаться, одновременно растут акцизы и другие производственные расходы, поэтому местным производителям становится все сложнее сохранять прежнюю рентабельность. Данные годовых отчетов предприятий за 2025 год показывают, что снижаются также совокупная прибыль и оборот производителей пива.
За десять лет рынок пива сократился более чем на четверть
Данные Службы государственных доходов об обороте подакцизных товаров показывают, что за последнее десятилетие рынок пива в Латвии существенно уменьшился. Если в 2016 году для потребления в Латвии было выпущено 150,89 млн литров пива, то в 2025 году - лишь около 117,64 млн литров. Таким образом, за девять лет рынок сократился примерно на 22%, сообщает председатель правления Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш.
Кратковременный рост в 2024 году общей тенденции не изменил - в 2025 году оборот пива вновь снизился примерно на 6%. По сравнению с максимальным показателем за последнее десятилетие сегодняшний рынок пива меньше более чем на четверть.
Последние данные также не внушают оптимизма - за первые шесть месяцев 2026 года объем пива, выпущенного для потребления, оказался на 5,4% меньше, чем в первой половине 2025 года.
Прибыль падает быстрее оборота
Годовые отчеты местных производителей подтверждают эту тенденцию. У пивоваренных компаний снизились как совокупный оборот, так и прибыль. Это хорошо характеризует нынешнюю ситуацию - предприятия не только продают меньше продукции, но и получают меньшую прибыль с каждой проданной единицы товара. В отчетах производителей повторяются схожие выводы - объем реализации пива сокращается, покупатели становятся более чувствительными к ценам, одновременно дорожают сырье, рабочая сила, энергия и другие ресурсы.
Часть компаний пытается компенсировать это давление за счет повышения эффективности, изменения цен и разработки новых продуктов, однако возможности таких мер небезграничны.
Акциз растет на фоне сокращения рынка
Существенную роль в происходящем играет акцизный налог. В последние годы ставка акциза на пиво в Латвии неоднократно повышалась. С 2026 года минимальная ставка составляет 10,58 евро за 100 литров.
С 1 марта 2027 года запланировано очередное повышение - до 11,06 евро за 100 литров. Одновременно сам рынок пива сокращается.
Возникает существенное противоречие - налоговая нагрузка на каждый проданный литр увеличивается в тот момент, когда общий объем продаж снижается. Помимо неоднократного повышения акциза, с 1 августа 2025 года в Латвии вступили в силу и новые ограничения на оборот алкогольных напитков.
Представители отрасли подчеркивают, что полностью понимают фискальную функцию акциза и его роль в сфере общественного здоровья, однако считают, что налоговая политика должна учитывать реальную ситуацию на рынке.
Если налоговая нагрузка растет слишком быстро, у производителя остается лишь несколько вариантов - повышать цены, сокращать расходы или соглашаться на снижение прибыли. По мнению представителей отрасли, ни один из этих вариантов не является хорошим долгосрочным решением.
Отрасли нужна предсказуемая налоговая политика
Пиво исторически является традиционным напитком, тесно связанным с латвийскими праздниками, традициями и экономикой. Местное производство создает рабочие места и обеспечивает целую цепочку, включающую поставщиков, логистику, сырье, сельское хозяйство и налоговые поступления. Поэтому задача отрасли заключается не только в адаптации к сокращающемуся рынку, но и в сохранении в Латвии компетенций и производственных мощностей в сфере пивоварения.
Представители отрасли призывают оценивать не только то, сколько акцизного налога можно получить с одного литра пива, но и то, как налоговая политика влияет на жизнеспособность самой отрасли.
Динамика производства пива в Латвии за последнее десятилетие также демонстрирует отчетливое снижение. В 2015 году в стране было произведено 85,65 млн литров пива, а в 2025 году - уже только 68,54 млн литров. Таким образом, за десять лет местное производство сократилось примерно на 20%.
Если объем произведенного в Латвии пива за десятилетие уменьшился на 20%, а акцизные ставки за это время неоднократно повышались, представители отрасли предлагают задуматься, насколько такая политика является устойчивой в долгосрочной перспективе. По их мнению, пивоваренной отрасли необходима предсказуемая и соразмерная акцизная политика, которая позволила бы предприятиям планировать инвестиции и сохранять конкурентоспособность.
Сейчас статистика показывает достаточно четкую картину - пива потребляют меньше, оборот местных производителей сокращается, прибыль снижается, а давление со стороны налогов и производственных расходов продолжает усиливаться.
Пока предприятия в значительной степени компенсируют происходящее повышением эффективности, выпуском новых продуктов и развитием других категорий напитков. Однако отрасль предупреждает, что подобный ресурс не бесконечен.
Если Латвия хочет сохранить сильное и конкурентоспособное местное производство пива в последующие годы, представители отрасли считают, что уже сейчас необходимо говорить не только о том, сколько дополнительных налогов можно получить от продажи пива, но и о том, какой объем местного производства страна хочет сохранить.