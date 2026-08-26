Латвийское пиво уходит в историю? Как налоги и кризис добивают местную отрасль

Данные Службы государственных доходов об обороте подакцизных товаров показывают, что за последнее десятилетие рынок пива в Латвии существенно уменьшился. Если в 2016 году для потребления в Латвии было выпущено 150,89 млн литров пива, то в 2025 году - лишь около 117,64 млн литров. Таким образом, за девять лет рынок сократился примерно на 22%, сообщает председатель правления Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш.