Первоклассникам в Латвии 1 сентября выдадут особый "паспорт": что в нем написано
В этом году почти 20 000 детей, которые впервые переступят порог школы, получат необычный подарок - "Паспорт прав и обязанностей ребенка". Его вручат 1 сентября не только первоклассникам, но и их родителям, опекунам или приемным родителям.
Материал подготовил Центр защиты детей (Bērnu aizsardzības centrs - BAC) в рамках проекта Европейского социального фонда Plus. Задумка вполне практичная: помочь взрослым и детям говорить о правах, обязанностях и безопасности не языком законов и инструкций, а на понятных ребенку примерах.
Не только "ты должен", но и "тебе должны"
Школьная жизнь довольно быстро знакомит ребенка с правилами. Нужно слушаться учителя, выполнять задания, уважать других, соблюдать дисциплину. Но есть и другая сторона, о которой дети порой знают гораздо меньше: у них тоже есть права.
В "паспорте" на примерах и с помощью иллюстраций объясняется, что ребенок имеет право на безопасность, внимание и уважительное отношение, может говорить о своих чувствах и проблемах и просить помощи, если оказался в сложной ситуации.
Темы связаны с повседневной жизнью - домом, школой и интернетом, отношениями со сверстниками и взрослыми, здоровьем, личными границами, приватностью и отдыхом.
При этом авторы материала специально подчеркивают: права не нужно заслуживать хорошим поведением. А вот обязанности помогают ребенку понимать, что его действия могут затрагивать и других людей.
"Начало школьной жизни - важный этап, когда ребенок становится более самостоятельным и сталкивается с новыми ситуациями и отношениями. Поэтому важно уже с первого класса знать не только свои обязанности, но и то, что ребенок имеет право быть в безопасности, быть услышанным и при необходимости просить о помощи", - отмечает заместитель руководителя Центра защиты детей по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулиня-Бандере.
Родителям предлагают не превращать паспорт в домашнее задание
Вместе с "Паспортом прав и обязанностей ребенка" взрослые получат методические рекомендации. В них есть подсказки, как разговаривать с ребенком на непростые темы, какие вопросы задавать и как связывать содержание паспорта с реальными ситуациями из жизни семьи.
Причем специалисты советуют не пытаться пройти весь материал за один вечер. Оптимальный вариант - уделять разговору примерно 5-10 минут и за один раз обсуждать две-четыре страницы.
Начать предлагают с картинки: рассмотреть ее вместе с ребенком, затем прочитать текст, обсудить, случалось ли что-то подобное в его жизни, и подумать, как можно поступить в такой ситуации.
Главная задача здесь не проверить, запомнил ли ребенок содержание "паспорта". Важно, чтобы он понимал: вопросы можно задавать, о своих сомнениях и неприятных ситуациях можно рассказывать взрослым, а за помощью обращаться нормально.
По замыслу BAC, такие разговоры должны стать регулярными. Ребенок постепенно учится распознавать ситуации, в которых ему может быть небезопасно или с ним поступают несправедливо, понимать последствия собственных действий и знать, к кому обратиться за помощью.
Где получить помощь, если разговоры с родителями не помогают
В материалах также напоминают о бесплатном телефоне доверия для детей и подростков 116111. Он работает круглосуточно и предоставляет психологическую и информационную помощь не только детям и подросткам, но и их родителям.
Если же жизнь, здоровье или безопасность ребенка находятся под угрозой, необходимо звонить по номеру 112.
"Паспорт прав и обязанностей ребенка" будет доступен и в электронном виде для бесплатного скачивания на сайте Центра защиты детей atbalstsberniem.lv в разделе "Для родителей".