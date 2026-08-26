Первоклассникам в Латвии 1 сентября выдадут особый "паспорт": что в нем написано

"Начало школьной жизни - важный этап, когда ребенок становится более самостоятельным и сталкивается с новыми ситуациями и отношениями. Поэтому важно уже с первого класса знать не только свои обязанности, но и то, что ребенок имеет право быть в безопасности, быть услышанным и при необходимости просить о помощи", - отмечает заместитель руководителя Центра защиты детей по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулиня-Бандере.