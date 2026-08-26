Как не остаться без связи в следующий раз? В Латвии обсуждают даже национальный роуминг
26 августа министр сообщения Рихард Козловскис встретился с представителями мобильных операторов и Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), чтобы обсудить ситуацию после вызванных бурей повреждений и перебоев связи. Стороны подчеркнули важность обмена информацией, координации действий и сотрудничества между всеми задействованными службами в кризисных ситуациях.
"Я поручил мобильным операторам совместно с LVRTC, TET и Министерством сообщения до 11 сентября подготовить план действий по обеспечению устойчивости отрасли связи в чрезвычайных условиях. Его цель - улучшить доступность мобильной связи во время кризисов и обеспечить ее оперативное восстановление. Не менее важно укреплять потенциал Центра кризисного управления и его способность координировать работу различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. Благодарю коллег из Министерства климата и энергетики, которые взяли на себя координацию взаимодействия служб в условиях кризиса. Здесь действует золотое правило: действия служб должны быть последовательными - там, где восстановлено электричество, сразу после этого должна восстанавливаться и мобильная связь", - подчеркнул министр сообщения Рихард Козловскис.
План повышения устойчивости отрасли связи будет включать как возможные изменения нормативного регулирования, так и необходимые меры и инвестиции в укрепление критической инфраструктуры.
Электронные коммуникации сегодня являются не просто коммерческой услугой. В чрезвычайных ситуациях они становятся частью критической инфраструктуры государства. Когда жители не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться в экстренные службы, речь идет уже не только о доступности услуг, но и о безопасности общества.
Поскольку мобильная связь предоставляется частными компаниями и государство не определяет конкретные технические решения для каждой базовой станции, всем сторонам необходимо договориться о мерах, которые в будущем позволят обеспечить более высокий уровень бесперебойной работы услуг.
Цель Министерства сообщения - совместно с мобильными операторами определить минимальный уровень устойчивости инфраструктуры электронной связи в чрезвычайных ситуациях, одновременно сохранив за операторами возможность самостоятельно выбирать наиболее эффективные технические решения для выполнения этих требований.
Еще один важный вопрос - финансирование необходимых мер. В министерстве подчеркивают, что все расходы не должны ложиться исключительно на коммерческие компании.
Сторонам предстоит оценить возможность применения подхода, основанного на рисках, и определить минимальные требования к устойчивости наиболее критичных элементов инфраструктуры электронной связи.
Для этого необходимо выявить базовые станции и узлы сети, прекращение работы которых способно затронуть значительную территорию, большое число жителей, экстренные службы или объекты критической инфраструктуры.
К таким объектам могут быть установлены повышенные требования по резервному электроснабжению, продолжительности автономной работы, возможности подключения генераторов, наличию мобильных генераторов, запасам топлива и скорости реагирования операторов. Во время встречи стороны также обсудили развитие национального роуминга для использования в чрезвычайных ситуациях. Такое решение позволило бы в случаях, когда сеть одного оператора на определенной территории перестает работать, а инфраструктура другого продолжает функционировать, подключаться к доступной сети независимо от того, услугами какого оператора человек пользуется. Это могло бы существенно снизить риск того, что из-за отказа инфраструктуры одного оператора жители полностью останутся без связи.
В то же время Министерство сообщения подчеркивает, что национальный роуминг сам по себе не способен заменить инвестиции в физическую устойчивость инфраструктуры. Если из-за отключения электричества одновременно перестают работать базовые станции всех операторов, переключаться просто не на что. Поэтому оба направления необходимо развивать параллельно.
Помимо повышения устойчивости мобильных сетей, Министерство сообщения оценивает возможности европейской системы GOVSATCOM. С 2026 года эта система предоставляет государственным учреждениям стран Европейского союза доступ к защищенной спутниковой связи, в том числе во время кризисов и стихийных бедствий, когда наземная инфраструктура связи повреждена или недоступна. В перспективе GOVSATCOM может стать одним из резервных уровней связи для обеспечения критически важных функций государства, работы оперативных служб и кризисного управления. В будущем эти возможности должна существенно расширить европейская программа спутниковой связи IRIS².