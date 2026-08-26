Как не остаться без связи в следующий раз? В Латвии обсуждают даже национальный роуминг

"Я поручил мобильным операторам совместно с LVRTC, TET и Министерством сообщения до 11 сентября подготовить план действий по обеспечению устойчивости отрасли связи в чрезвычайных условиях. Его цель - улучшить доступность мобильной связи во время кризисов и обеспечить ее оперативное восстановление. Не менее важно укреплять потенциал Центра кризисного управления и его способность координировать работу различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. Благодарю коллег из Министерства климата и энергетики, которые взяли на себя координацию взаимодействия служб в условиях кризиса. Здесь действует золотое правило: действия служб должны быть последовательными - там, где восстановлено электричество, сразу после этого должна восстанавливаться и мобильная связь", - подчеркнул министр сообщения Рихард Козловскис.