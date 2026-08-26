Полиция отвергает обвинения в некачественном расследовании дела о трагическом пожаре в Крусткалны

Государственная полиция отвергает обвинения в некачественном или неполном расследовании, подчеркивая, что оно проводилось тщательно и объективно. По словам полиции, прокурор, осуществляющий надзор и неоднократно проверявший материалы уголовного производства, также не выявил нарушений, в том числе затягивания расследования, а также других нарушений или недостатков со стороны следствия.