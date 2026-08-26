Последствия пожара в Кекавском крае (16.01.26)
В результате пожара в жилом доме в Крусткалны Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них ...
Полиция отвергает обвинения в некачественном расследовании дела о трагическом пожаре в Крусткалны
Государственная полиция отвергает обвинения в том, что расследование дела о трагическом пожаре в Крусткалны было проведено некачественно или неполно.
В полиции напомнили, что по факту пожара было начато уголовное производство, расследование которого проходило под надзором прокуратуры.
В ходе расследования был проведен ряд следственных и процессуальных действий, допрошены более 25 человек, проведены несколько осмотров и экспертиз, в том числе химическая и техническая экспертизы пожара.
Оценив все полученные в рамках уголовного производства доказательства, показания свидетелей, выводы, содержащиеся в заключениях экспертов, ответы различных учреждений и другие материалы дела, 10 августа на основании норм Уголовно-процессуального закона было принято решение прекратить уголовное производство, поскольку ответственность физических и юридических лиц установлена не была, сообщили в полиции.
Государственная полиция отвергает обвинения в некачественном или неполном расследовании, подчеркивая, что оно проводилось тщательно и объективно. По словам полиции, прокурор, осуществляющий надзор и неоднократно проверявший материалы уголовного производства, также не выявил нарушений, в том числе затягивания расследования, а также других нарушений или недостатков со стороны следствия.
В то же время в полиции обратили внимание, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального закона до завершения расследования пострадавшие и их адвокат не имели права знакомиться с материалами уголовного производства.
После принятия решения о прекращении уголовного производства это право у них появилось. Возможность ознакомиться с материалами уголовного производства была предоставлена и реализована в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке, заявили в полиции.
Учитывая, что решение о прекращении уголовного производства в настоящее время обжаловано и еще не вступило в законную силу, Государственная полиция в интересах следствия не предоставляет более подробных комментариев.
В полиции также выразили соболезнования семье и близким пострадавших и погибших в пожаре.
Как сообщалось ранее, адвокат пострадавшей семьи Карина Ландмесере в среду заявила СМИ, что при расследовании трагического пожара в поселке Крусткалны Кекавского края, в котором погибли двое детей, а мать детей и еще один ребенок получили травмы, был допущен ряд недостатков.