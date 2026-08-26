За что еще придется платить в самолете? Wizz Air добралась до подушек для шеи

При этом авиакомпания отдельно перечисляет вещи, которые можно взять в салон бесплатно дополнительно к ручной клади. В этот список входят пальто или плед, мобильный телефон, материалы для чтения, некоторые вещи для младенцев, покупки из duty free и костыли. Подушки для шеи в этом списке нет.