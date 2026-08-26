За что еще придется платить в самолете? Wizz Air добралась до подушек для шеи
Пассажиров Wizz Air предупредили о неожиданном нюансе правил провоза ручной клади: обычная подушка для шеи не считается отдельной бесплатной вещью. Если пассажир берет ее с собой отдельно и не может убрать в разрешенную ручную кладь, авиакомпания может расценить ее как дополнительный багаж и потребовать доплату.
Подушка - не бесплатный аксессуар
Wizz Air прямо указывает в своих актуальных правилах провоза багажа, что пассажир без дополнительных услуг может бесплатно взять на борт одну небольшую сумку размером не более 40 x 30 x 20 сантиметров. Она должна помещаться под сиденьем впереди.
При этом авиакомпания отдельно перечисляет вещи, которые можно взять в салон бесплатно дополнительно к ручной клади. В этот список входят пальто или плед, мобильный телефон, материалы для чтения, некоторые вещи для младенцев, покупки из duty free и костыли. Подушки для шеи в этом списке нет.
Более того, на официальной странице Wizz Air есть отдельное уточнение: подушка для шеи не считается отдельной бесплатной вещью и должна находиться внутри разрешенной ручной клади. Если она туда не помещается, ее могут расценить как дополнительный предмет багажа, за который взимается соответствующая плата.
Что это означает на практике
Представим пассажира, который летит самым дешевым тарифом и берет небольшой рюкзак. В рюкзаке уже лежат одежда, документы, косметика и другие необходимые вещи. Подушку путешественник надевает на шею перед посадкой и рассчитывает, что она не считается багажом.
Однако формально правила Wizz Air такого исключения не предусматривают. Если сотрудник авиакомпании или обслуживающей компании на посадке потребует убрать подушку в разрешенную сумку, а места там не окажется, пассажиру могут предложить оплатить дополнительный багаж.
Сколько придется заплатить?
Если авиакомпания сочтет подушку для шеи дополнительным предметом багажа, применяются соответствующие сборы за дополнительный или не соответствующий требованиям багаж. Конкретная сумма зависит от ситуации, маршрута и условий перевозки. В публикациях в соцсетях, посвященных этому случаю, фигурируют суммы до 65 евро, однако это не специальная "плата за подушку", установленная Wizz Air.
Как избежать неприятностей в аэропорту
Самый простой вариант - положить подушку в свою бесплатную ручную кладь. Если она занимает слишком много места, можно использовать надувную модель и убрать ее в сумку после того, как воздух будет выпущен.
Еще один вариант - заранее приобрести WIZZ Priority. В этом случае пассажир получает право взять две единицы багажа: бесплатную сумку размером до 40 x 30 x 20 см и дополнительный чемодан или сумку размером до 55 x 40 x 23 см.
Таким образом, речь идет не о новом сборе Wizz Air "за подушки". Правило гораздо прозаичнее: отдельная подушка не входит в перечень бесплатных дополнительных вещей. Поэтому пассажиру лучше считать ее частью ручной клади и иметь возможность убрать ее в сумку, если этого потребует сотрудник авиакомпании.