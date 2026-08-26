Ринкевич отказался подробно комментировать вызвавший множество вопросов визит главы ЦРУ в Москву
Загадочный визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву оказался связан с Ригой, однако латвийские власти отказываются раскрывать подробности. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил, что страна оказывает американским союзникам логистическую поддержку, но призвал адресовать все вопросы Вашингтону.
Как сообщила корреспондент американского телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, Джон Рэтклифф прибыл в Москву для переговоров во вторник. В тот же день в московском аэропорту Внуково приземлился вылетевший из Риги военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.
Как сообщала программа Латвийского телевидения "Панорама", вечером во вторник самолет вернулся в Ригу. Вероятнее всего, в латвийской столице Рэтклифф пересел на другой, меньший самолет, который прибыл в Латвию одновременно с Boeing C-17.
На вопрос о том, встречался ли Рэтклифф в Риге с латвийскими должностными лицами, Эдгар Ринкевич ответил, что Латвия тесно сотрудничает с американскими союзниками в области обмена информацией, взаимных консультаций и логистической поддержки, если она необходима. По словам президента, в данном случае речь шла именно о таком сотрудничестве.
"Наше взаимодействие как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное. Однако любые комментарии о визите будут давать наши американские союзники - в том объеме и в тех пределах, которые они сами сочтут необходимыми", - заявил президент.
Он добавил, что ни он, ни латвийские министерства, ни другие государственные учреждения не будут давать дополнительных комментариев. По словам Ринкевича, это один из основных принципов сотрудничества и взаимного доверия.
У президента также спросили, стоит ли жителям беспокоиться, учитывая, что предыдущий руководитель ЦРУ посещал Россию за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Эдгар Ринкевич ответил, что жителям Латвии необходимо изменить восприятие реальности во многих вопросах. По его словам, существует представление, что в случае чрезвычайной ситуации государство полностью обеспечит население всем необходимым. В возникновении такого представления отчасти виновато и само государство. Однако опыт Украины показывает, что люди также должны быть готовы действовать самостоятельно.
"Моя уверенность в прямой поддержке наших союзников сейчас не меньше и не станет меньше, чем была пять лет назад. В этом отношении мне нечего сообщить, что могло бы вызвать тревогу", - сказал Ринкевич.
Ранее Джейкобс написала в социальной сети X, что Рэтклифф находился на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III и что в российской столице у него были запланированы встречи. При этом журналистка не уточнила, с кем именно должен был встретиться директор ЦРУ и сколько продлится его визит.
Американское издание Axios со ссылкой на представителя США подтвердило информацию о прибытии Рэтклиффа в Москву.
По данным журналиста Axios Барака Равида, ссылающегося на информированные источники, перед визитом Рэтклиффа США предупредили Украину, что в Москву направляется делегация высокопоставленных американских должностных лиц. Вашингтон якобы попросил приостановить удары по российской столице до отъезда делегации.
Двумя днями ранее, 23 августа, выполнявший рейс RCH4555 самолет прибыл в Ригу из города Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд. Там находится авиабаза Эндрюс, на которой также базируется президентский самолет Air Force One.
В последние месяцы российские власти ожидали визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Во время предыдущих раундов мирных переговоров они выступали посредниками между Москвой и Киевом. Сейчас переговорный процесс приостановлен.