Ринкевич отказался подробно комментировать вызвавший множество вопросов визит главы ЦРУ в Москву

"Наше взаимодействие как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб очень тесное. Однако любые комментарии о визите будут давать наши американские союзники - в том объеме и в тех пределах, которые они сами сочтут необходимыми", - заявил президент.