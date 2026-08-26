ФОТО: новая Центральная станция в Риге почти готова - смотрим, как она выглядит

"До конца года Bererix предоставлено еще четыре месяца для завершения небольших работ по благоустройству в здании, на площади и платформах. Сейчас мы значительно опережаем график. Я не сомневаюсь, что мы закончим вовремя и нам не помешают даже пока неизвестные погодные условия осени и зимы", - подчеркнул исполнительный директор Bererix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.