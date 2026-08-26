Новый вокзал в Риге почти достроен (август 2026)
В центре Риги завершен один из важнейших этапов строительства новой Центральной станции - южная часть здания, платформы и прилегающая площадь ...
ФОТО: новая Центральная станция в Риге почти готова - смотрим, как она выглядит
В центре Риги завершен один из важнейших этапов строительства новой Центральной станции - южная часть здания, платформы и прилегающая площадь приобрели окончательный облик. Однако пассажиров вокзал сможет полноценно принять лишь после строительства путей, запланированного на середину 2028 года.
Строительное объединение Bererix завершило все основные работы в предусмотренном объеме в южной части нового здания Рижского центрального вокзала, на прилегающей площади и пассажирских платформах. Сегодня инженер FIDIC, контролирующий строительство, выдал Bererix и заказчику Eiropas Dzelzceļa līnijas подтверждение о завершении основных работ.
В здании полностью завершено остекление фасада и крыши, установлена большая часть декоративных и функциональных элементов, построены и благоустроены пассажирские платформы. Прилегающую общественную площадь замостили и благоустроили. Таким образом, новое здание вокзала приобрело предусмотренный проектом архитектурный облик и функциональность.
"В инфраструктурных проектах такого масштаба и сложности задача заключается не только в строительстве. Одновременно необходимо управлять большим комплексом расходов, сроков, изменений и других договорных обязательств. Подтверждение о завершении основных работ свидетельствует, что предусмотренный договором объем выполнен в соответствии с установленными требованиями. Это важный этап строительства, за которым стоит конкретная работа всех участвующих сторон. Она продолжится до полного завершения и приемки объекта", - заявил член правления Forma 2 и инженер FIDIC Эдгарс Красниковс.
Строительство, полностью финансируемое из средств Европейского фонда восстановления, возобновилось в апреле 2025 года. Работы были необходимы, чтобы южная часть здания Рижского центрального вокзала могла функционировать и выполнять предусмотренные задачи.
Работы включали монтаж крыши и фасада, строительство навесов над платформами, отделку и создание инфраструктуры для доступа пассажиров, а также прокладку наружных и внутренних инженерных сетей и установку инженерных систем.
Согласно договору, основные работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. До конца года в здании, на платформах и прилегающей площади продолжатся небольшие отделочные работы и благоустройство. После этого объект передадут заказчику Eiropas Dzelzceļa līnijas для использования.
"Проект Rail Baltica на Рижском центральном вокзале и в центре столицы изначально планировался и реализуется с учетом интересов и удобства пассажиров, жителей и гостей Риги и Латвии. Работы в южной части вокзала вышли на финальную стадию. Предусмотренный объем уже выполнен на прилегающей площади и пассажирских платформах", - рассказал член правления Eiropas Dzelzceļa līnijas Давис Блаус.
По его словам, уже сейчас можно увидеть, как будут выглядеть вокзал, платформы и дополнительные помещения, когда в 2028 году здесь начнут останавливаться поезда - еще до полномасштабного запуска Rail Baltica.
"Основные работы выполнены качественно, что подтверждает подписанный инженером FIDIC, подрядчиком и заказчиком акт. Железнодорожный узел в центре Риги быстрыми темпами приобретает облик, который в будущем позволит ему достойно служить пассажирам и обществу", - заявил Блаус.
Он поблагодарил за сотрудничество Министерство сообщения, Bererix, инженеров Forma 2, представителей PLH Arkitekter, контролирующих соблюдение архитектурного замысла, а также команду Latvijas dzelzceļš.
"До конца года Bererix предоставлено еще четыре месяца для завершения небольших работ по благоустройству в здании, на площади и платформах. Сейчас мы значительно опережаем график. Я не сомневаюсь, что мы закончим вовремя и нам не помешают даже пока неизвестные погодные условия осени и зимы", - подчеркнул исполнительный директор Bererix Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.
При этом он отметил, что для полноценной работы передаваемой инфраструктуры необходимо завершить и другие части проекта, в частности строительство железнодорожных путей.
"Эта инфраструктура получит настоящую ценность не тогда, когда мы закончим строительство отдельных частей, а когда они начнут работать вместе", - добавил Аболтиньш-Аболиньш.
Работы в южной части нового Рижского центрального вокзала выполняются в рамках договора, заключенного латвийским национальным исполнителем проекта Rail Baltica - компанией Eiropas Dzelzceļa līnijas - с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA).
Общая стоимость проекта по договору финансирования составляет 138 699 855,80 евро. Из них 114 627 980 евро выделены из Фонда восстановления, еще 24 071 875,80 евро - из государственного бюджета.
Договор был подписан в ноябре 2025 года. Он предусматривает, что укладка крыши, строительство фасада и навесов над платформами, отделочные работы, создание инфраструктуры для доступа пассажиров, а также механические, электрические и сантехнические работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. Обязанности инженера FIDIC, строительного надзора и экспертизы на объекте выполняет компания Forma 2.
В реализации проекта в качестве партнера также участвует государственная компания Latvijas dzelzceļš (LDz). Как потенциальный управляющий инфраструктурой LDz участвует в решении вопросов, связанных с приемкой и дальнейшим управлением зданием Рижского центрального вокзала. Это необходимо для своевременного получения информации и обеспечения технической готовности к выполнению функций управляющего.
Южная часть Рижского центрального вокзала сможет начать полноценное обслуживание пассажиров после завершения строительства железнодорожной инфраструктуры колеи шириной 1520 миллиметров. Полный ввод объекта в эксплуатацию также зависит от завершения этой части работ, которое сейчас запланировано на середину 2028 года.
Eiropas Dzelzceļa līnijas является национальным исполнителем проекта Rail Baltica в Латвии. Компания реализует проект в соответствии с заключенными соглашениями о финансировании, в том числе в рамках европейского Механизма восстановления и устойчивости и инструмента Connecting Europe Facility.
Соглашения заключены с Европейским исполнительным агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) и совместным предприятием стран Балтии RB Rail. Последнее отвечает за реализацию общих мероприятий проекта Rail Baltica.