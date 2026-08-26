Два ребенка погибли, но полиция закрыла дело: адвокат сообщила об ошибках в расследовании трагедии в Крусткалны
В расследовании трагического пожара в поселке Крусткалны Кекавского края, в котором погибли двое детей, а их мать и еще один ребенок пострадали, был допущен ряд недостатков. Об этом в среду представителям СМИ заявила адвокат пострадавшей семьи Карина Ландмесере.
Государственная полиция приняла решение прекратить уголовный процесс по делу о пожаре на основании нормы Уголовно-процессуального закона, предусматривающей отсутствие уголовного преступления.
В свою очередь, по словам адвоката пострадавших, например, 17 января этого года Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) провела проверку пожарной безопасности в здании, где произошел пожар, и обнаружила нарушения требований пожарной безопасности. Позже нарушения были выявлены и в другом доме этого комплекса недвижимости.
Пострадавшая семья Дмитриевых вновь подчеркнула, что ни в квартире, ни в самом доме не были установлены дымовые датчики - только тепловые датчики, которые начинают срабатывать при температуре выше 68 градусов.
Кроме того, по словам семьи, эти датчики работали в приглушенном режиме, а в день трагедии в подъезде сигнал звучал очень тихо и был плохо слышен во всех квартирах.
Ландмесере раскритиковала тот факт, что при ознакомлении с материалами дела следователь не разрешила ей фотографировать их. В материалах дела адвокат обнаружила, что тщательного расследования проведено не было. Она также указала, что в материалах отсутствовало оглавление, а страницы не были пронумерованы. По словам адвоката, второй том дела заканчивался заключением технического исследования, в котором было установлено, что дом находится в аварийном состоянии.
По делу были допрошены несколько свидетелей, однако полиция якобы официально не направляла им повестки с требованием явиться для дачи показаний. Как рассказала Ландмесере, следователь объяснила адвокату, что она "приглашала свидетелей откликнуться в чате, но никто не откликнулся".
По ее словам, из материалов дела следовало, что список жильцов дома и их контакты следователям предоставил управляющий домом, которого пострадавшие считают заинтересованной стороной.
Ландмесере утверждала, что AS Sadales tīkls указало: в день происшествия перегрузки электросети не наблюдалось, электроснабжение работало в штатном режиме и не выходило за пределы установленных норм. Допрошенные пожарные-эксперты заявили, что причиной пожара мог стать "ненормальный режим работы электрооборудования", который могла вызвать духовка или варочная поверхность из-за плохого контакта проводов, в результате чего они перегрелись.
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Адвокат раскритиковала тот факт, что эти электроприборы не были направлены на экспертизу и теперь неизвестно, где они находятся.
По словам адвоката, на экспертизу были переданы четыре обгоревшие розетки, фрагменты проводов, робот-пылесос, четыре компьютера, лампа, зарядное устройство для батарей и частично обгоревшая двухконфорочная плита, которая, по словам пострадавших, еще находилась в упаковке и не использовалась.
Пострадавшие также привлекли экспертов из Литвы, которые рекомендовали назначить металлографическую экспертизу для проверки проводов, соединенных в доме. По словам адвоката, в Латвии эксперты не удовлетворили это ходатайство о проведении экспертизы.
Позже, в июле, когда следователь по делу находилась в отпуске, пострадавшие попросили задать экспертам дополнительные вопросы, и это ходатайство было удовлетворено. Однако после возвращения следователя на работу вопросы, по словам адвоката, заданы не были, а дело прекратили.
В материалах дела также находились фотографии из другой квартиры в этом доме, на которых были запечатлены провода от вынутой из кухни духовки. Представитель пострадавших поставила под сомнение качество работы, отраженной на фотографиях.
Пострадавшая Татьяна Дмитриева рассказала, что, проснувшись в ту роковую ночь, увидела, что вся спальня заполнена дымом, а открыть дверь было очень сложно, поскольку из-за высокой температуры она слиплась.
По ее словам, пламя в жилом помещении находилось не в кухонной зоне, а у окон в другой части квартиры, где располагалась гостиная.
Одна из соседок, в свою очередь, рассказала, что передала полиции фотографии с ночи происшествия, однако не знает, были ли они приняты. В переписке группы жильцов было отправлено сообщение с контактами для связи по поводу произошедшего, однако на звонки никто не отвечал.
Адвокат сообщила, что просила передать расследование в другое подразделение Государственной полиции, поскольку, по ее словам, у сотрудников участка в Баложи недостаточно опыта и возможностей для расследования настолько сложных дел.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция прекратила уголовный процесс по делу о трагическом пожаре. В отделе по связям с общественностью Государственной полиции подтвердили, что в рамках уголовного процесса было проведено расследование, допрошено более 25 человек, проведено несколько осмотров и экспертиз, в том числе химическая и техническая экспертизы пожара, а также другие следственные и процессуальные действия.
На основании полученной информации и доказательств было принято решение прекратить уголовный процесс в соответствии с нормой Уголовно-процессуального закона, предусматривающей отсутствие уголовного преступления.
При этом в полиции подчеркнули, что пострадавшая и ее адвокат имеют право ознакомиться с материалами дела или обжаловать решение в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке. Пострадавшие намерены этим воспользоваться.
В свою очередь, Государственная полиция отвергает обвинения в том, что расследование дела о трагическом пожаре в Крусткалны было проведено некачественно или неполно.