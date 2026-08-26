Два ребенка погибли, но полиция закрыла дело: адвокат сообщила об ошибках в расследовании трагедии в Крусткалны

Ландмесере раскритиковала тот факт, что при ознакомлении с материалами дела следователь не разрешила ей фотографировать их. В материалах дела адвокат обнаружила, что тщательного расследования проведено не было. Она также указала, что в материалах отсутствовало оглавление, а страницы не были пронумерованы. По словам адвоката, второй том дела заканчивался заключением технического исследования, в котором было установлено, что дом находится в аварийном состоянии.