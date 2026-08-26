Глава ЦРУ внезапно оказался в Москве - эксперты объяснили, стоит ли тревожиться Латвии
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время визита в Москву мог обсуждать безопасность Европы и ситуацию в Иране. Однако из-за отсутствия публичной информации эту поездку нельзя расценивать как свидетельство намерения России обострить ситуацию в Восточной Европе и отношениях с НАТО, заявил агентству LETA директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс.
Янис Сартс подчеркнул, что переговоры такого уровня проходят достаточно часто, особенно в Москве, куда, как известно, ранее неоднократно приезжали специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По мнению Сартса, визит директора ЦРУ в Москву может свидетельствовать о том, что речь, скорее всего, шла не о мирных планах по Украине, а о передаче информации по надежным каналам между спецслужбами.
"Я думаю, что так или иначе это определенно связано с международной безопасностью. Возможно, речь шла о происходящем в Иране или о безопасности Европы. Скорее всего, обсуждались обе эти темы", - заявил Сартс.
"Стоит ли из-за этого беспокоиться? Во-первых, хорошо, что США по-прежнему способны напрямую передать России определенный сигнал. Во-вторых, у США могут быть достаточно убедительные предложения, способные изменить мнение России относительно планируемых ею действий", - отметил эксперт.
В то же время Сартс напомнил, что напряженность никуда не исчезла. Комментируя публичные предположения о возможном нападении России на НАТО, он подчеркнул, что атаки могут принимать разные формы.
Нападение, подобное начатому Россией в феврале 2022 года, сейчас невозможно, однако агрессия может выражаться в диверсиях и террористических актах. Это, в свою очередь, поставит перед НАТО вопрос о том, каким образом на них реагировать.
Сартс не считает, что визит Рэтклиффа можно трактовать как признак намерения России обострить ситуацию в Восточной Европе и НАТО.
"Мы не можем делать такой вывод, поскольку у нас просто нет более подробной информации. Мы видим, что состоялся разговор. Поездка должностного лица такого уровня, скорее всего, означает серьезные переговоры, связанные с безопасностью и актуальными событиями", - подчеркнул Сартс.
Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе отказался комментировать агентству LETA возможные причины визита директора ЦРУ, поскольку в этой истории слишком много неизвестного. При этом он считает, что Рэтклифф привез российской стороне важную информацию, так как должностное лицо такого уровня не стало бы лететь в Москву без серьезной причины.
Рига могла быть выбрана для перелета в Москву исключительно из логистических соображений, в том числе для дозаправки самолета.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву были "контакты между спецслужбами". В среду Песков сообщил российским СМИ, что Рэтклифф не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Других подробностей переговоров он не раскрыл.
Вероятно, это был первый визит Рэтклиффа в Москву после его вступления в должность директора ЦРУ. Его предшественник Уильям Бернс в ноябре 2021 года по просьбе тогдашнего президента США Джо Байдена отправился в Россию и встретился с Путиным, пытаясь предотвратить обострение ситуации вокруг Украины. Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Даже после этого контакты между представителями американских и российских разведывательных служб, а также военными двух стран продолжались.
Подробности цели нынешнего визита Рэтклиффа не разглашаются. Широко обсуждалась версия, что он мог пытаться предостеречь Россию от дальнейшей эскалации войны в Украине.
Военный самолет США во вторник утром прилетел в Москву из Риги, а вечером отправился обратно. В тот день сообщений об атаках украинских беспилотников на Москву не поступало. Американские СМИ утверждали, что Вашингтон просил Киев временно прекратить такие удары.