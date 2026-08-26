Глава ЦРУ внезапно оказался в Москве - эксперты объяснили, стоит ли тревожиться Латвии

Вероятно, это был первый визит Рэтклиффа в Москву после его вступления в должность директора ЦРУ. Его предшественник Уильям Бернс в ноябре 2021 года по просьбе тогдашнего президента США Джо Байдена отправился в Россию и встретился с Путиным, пытаясь предотвратить обострение ситуации вокруг Украины. Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Даже после этого контакты между представителями американских и российских разведывательных служб, а также военными двух стран продолжались.