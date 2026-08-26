ФОТО: в Мадоне завершили масштабное обновление Rimi, который не закрывался ни на день
После завершения реконструкции магазин Rimi на улице Саулес, 6, в Мадоне открылся для покупателей в обновленном виде. В ходе работ были модернизированы интерьер и оборудование, а также повышена энергоэффективность здания. Общий объем инвестиций составил 650 000 евро.
Реконструкция началась в мае и продолжалась шесть месяцев. Все это время магазин продолжал работать в обычном режиме.
В соответствии с концепцией бренда Rimi были перестроены торговый зал и складские помещения. Площадь торгового зала составляет 880 квадратных метров. Планировку магазина упростили, ценники сделали более заметными, а товары со скидками разместили так, чтобы покупателям было легче их найти.
Более просторной стала и кассовая зона. В магазине работают две обычные и четыре кассы самообслуживания. На одной из них можно расплатиться наличными. Кроме того, покупателям доступно сканирование товаров при помощи смартфона.
В Rimi Super Saules работают 26 сотрудников.
В помещениях установили светодиодное освещение и энергоэффективные холодильные системы, а в комнатах для сотрудников - датчики движения. Среди новшеств также более современные и вместительные морозильные витрины для мороженого.
Режим работы Rimi не изменился - магазин открыт ежедневно с 8:00 до 22:00. Оставить автомобиль можно на парковке расположенного рядом торгового центра.