Поездка с пересадкой обойдется на евро дешевле - где теперь действует единый билет
С 26 августа "Рижский единый билет" доступен во всех тарифных зонах поездов Vivi. Он позволяет по одному билету совершить одну поездку на поезде в зоне A, B, C, D или E, а затем продолжить путь по 90-минутному билету на автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme. Благодаря этому пассажир сможет экономить один евро на каждой поездке.
После расширения единый билет действует на всей Тукумской и Скултской линиях, а также на маршрутах Рига - Елгава, Рига - Айзкраукле и Рига - Сигулда.
Стоимость единого билета:
- зона A - 2 евро;
- зона AB - 2,80 евро;
- зона AC - 3,30 евро;
- зона AD - 3,80 евро;
- зона AE - 4,30 евро.
Билет доступен только в цифровом формате - в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv. Он действует в указанную дату до 2:59 следующего дня.
Порядок регистрации поездок не имеет значения - путешествие можно начать как с поезда, так и с общественного транспорта Rīgas satiksme. Если пассажир сначала регистрирует поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, начинается отсчет 90 минут. Если сначала регистрируется билет на поезд, часть билета для общественного транспорта активируется только после ее регистрации.
Пассажиры могут приобрести несколько "Рижских единых билетов" на один день, а также запланировать поездки на срок до девяти дней вперед. При поездках на дизельных поездах, как и в случае с другими билетами Vivi, взимается установленная доплата.
"Рижский единый билет" был введен в июле 2025 года в качестве пилотного проекта. Первоначально он позволял по сниженной цене приобрести билет на одну поездку на поезде в зоне A, включая пересадки в пределах этой зоны, а также один 90-минутный билет Rīgas satiksme.
Ежемесячно продается более 3000 таких билетов. За пять месяцев 2025 года пассажиры приобрели свыше 14 000 билетов, а за первые семь месяцев этого года - более 23 200.
Пилотный проект продлен до конца этого года. За это время планируется продолжить оценку спроса, работы системы и опыта пассажиров, а также определить необходимые улучшения перед принятием решения о постоянном введении услуги.