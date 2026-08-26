Поездка с пересадкой обойдется на евро дешевле - где теперь действует единый билет

Порядок регистрации поездок не имеет значения - путешествие можно начать как с поезда, так и с общественного транспорта Rīgas satiksme. Если пассажир сначала регистрирует поездку в автобусе, трамвае или троллейбусе, начинается отсчет 90 минут. Если сначала регистрируется билет на поезд, часть билета для общественного транспорта активируется только после ее регистрации.