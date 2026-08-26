Люди заживо сгорают, оказавшись запертыми в салоне! Tesla вынуждена отозвать миллионы автомобилей

Один из самых узнаваемых элементов дизайна Tesla теперь стал одной из главных проблем компании. Встроенные в кузов дверные ручки в чрезвычайной ситуации могут представлять серьезную угрозу безопасности: после аварии двери могут просто заблокироваться, и открыть их будет невозможно.