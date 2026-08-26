Люди заживо сгорают, оказавшись запертыми в салоне! Tesla вынуждена отозвать миллионы автомобилей
Американский производитель электромобилей Tesla отзовет на китайском рынке три миллиона автомобилей. Выяснилось, что знаменитые футуристические дверные ручки, встроенные в кузов, в случае серьезной аварии могут превратиться в смертельную ловушку, не позволяя спасателям и самим пассажирам вовремя открыть разбитый автомобиль, сообщает BBC.
Один из самых узнаваемых элементов дизайна Tesla теперь стал одной из главных проблем компании. Встроенные в кузов дверные ручки в чрезвычайной ситуации могут представлять серьезную угрозу безопасности: после аварии двери могут просто заблокироваться, и открыть их будет невозможно.
Решение об отзыве автомобилей в Китае приняли после нескольких трагических аварий по всему миру, в том числе в Европе, в которых люди не смогли выбраться из загоревшихся автомобилей.
При этом кризис затронет не только компанию Илона Маска - Китай стал первой страной в мире, объявившей о полном запрете на использование дверных ручек такого типа.
Люди сгорают заживо
Элементы дизайна, созданные ради улучшения аэродинамики и современного внешнего вида, на практике оказались крайне опасными. Если в результате серьезного столкновения автомобиль теряет электропитание, например повреждается 12-вольтовая батарея, электронные замки дверей перестают работать, а ручки остаются утопленными в кузове.
В Германии уже зафиксировано несколько подобных случаев. Недалеко от города Шверте мужчина и двое детей погибли при пожаре в Tesla после столкновения с деревом. Эксперт установил, что автоматическая система разблокировки дверей после аварии не сработала.
Похожая трагедия произошла в 2022 году в Добрикове, где двое 18-летних молодых людей погибли, оказавшись запертыми на задних сиденьях Tesla Model S. И тогда автоматическая система разблокировки дверей не сработала.
По всему миру зафиксировано несколько десятков подобных случаев, закончившихся гибелью людей, поскольку они сами или спасатели не смогли открыть двери Tesla после аварии или обычного сбоя электроники. В судах США сейчас рассматривается множество исков от семей погибших.
Проблема заключается не только во внешних ручках, но и в салоне. Хотя автомобили Tesla оснащены резервными механическими ручками, они выполнены в том же цвете, что и элементы отделки салона, поэтому их сложно заметить.
Например, пассажирам заднего ряда Model 3 в чрезвычайной ситуации необходимо открыть специальный отсек в двери и попытаться нащупать и потянуть за трос. В панике, задымленном салоне или при полученных травмах сделать это практически невозможно.
Почему первым отреагировал именно Китай?
Китай сейчас стал мировым центром производства электромобилей, и конкуренция там огромна. Местные производители, среди которых Xiaomi, Geely и XPeng, массово скопировали встроенный в кузов дизайн ручек Tesla.
После нескольких трагических аварий в Китае, в том числе с новыми электромобилями Xiaomi, в которых люди погибли, поскольку прохожие не смогли открыть двери, власти страны приняли радикальное решение.
Как сообщает агентство Reuters, общее число автомобилей, отозванных в Китае, уже достигло 4,3 миллиона. Помимо Tesla, отзыв затронул местных производителей электромобилей, в том числе Xiaomi, Leapmotor, Geely и XPeng.
С 1 января 2027 года в Китае будет полностью запрещено продавать автомобили с электронными дверными ручками без соответствующего механического механизма безопасности.
Все новые автомобили должны будут иметь физические механические ручки как внутри, так и снаружи, которые работают даже при полном отсутствии электропитания.
Как проблему попытаются исправить?
Поскольку физически переделать миллионы уже произведенных автомобилей невозможно, производители предлагают временные решения. Одно из них - бесплатные наклейки: в салонах автомобилей рядом с дверями разместят яркие и хорошо заметные предупреждающие надписи с указанием точного расположения аварийного механического рычага.
Еще один важный шаг - удаленное обновление программного обеспечения.
Автомобили получат новую версию системы, которая заставит боковые стекла автоматически полностью опускаться сразу после того, как датчики зафиксируют сильное столкновение.
Это позволит пассажирам выбраться через окно или спасателям получить доступ в салон снаружи в тех случаях, когда двери полностью заблокированы.
Последуют ли за Китаем другие страны?
Национальная администрация безопасности дорожного движения США уже проводит официальную проверку дверных ручек Tesla после сообщений о том, что они могут внезапно переставать работать.
Кроме того, в июле американские регуляторы предложили разработать новый строгий федеральный стандарт безопасности, который обязал бы всех производителей устанавливать хорошо заметные механические системы аварийного открытия дверей.
Аналогичные дискуссии начались и в структурах Европейского союза, отвечающих за безопасность.