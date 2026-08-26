Кремль раскрыл цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву из Риги
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Москву на американском военном самолете из Риги.
В Кремле заявили, что целью визита были "контакты между спецслужбами", однако содержание переговоров не раскрыли. О цели приезда Рэтклиффа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал газете Washington Post.
В среду он также сообщил российским СМИ, что директор ЦРУ не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Других подробностей переговоров представитель Кремля не предоставил. Вероятно, это был первый визит Рэтклиффа в Москву после его вступления в должность главы ЦРУ.
Предшественник Рэтклиффа Уильям Бернс приезжал в Россию в ноябре 2021 года по просьбе занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена.
Бернс встречался с Путиным и пытался предотвратить обострение ситуации вокруг Украины. Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Контакты между представителями американских и российских разведывательных служб, а также военными двух стран продолжались и после начала войны.
Подробная информация о цели нынешнего визита Рэтклиффа не раскрывается. Высказывались предположения, что директор ЦРУ мог пытаться убедить Россию воздержаться от дальнейшей эскалации войны в Украине.
Американский военный самолет прибыл в Москву из Риги утром во вторник, а вечером того же дня отправился обратно.
В этот день сообщений об атаках украинских беспилотников на Москву не поступало. Американские СМИ утверждали, что Вашингтон просил Киев временно прекратить подобные удары.