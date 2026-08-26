Кремль раскрыл цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву из Риги

Бернс встречался с Путиным и пытался предотвратить обострение ситуации вокруг Украины. Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Контакты между представителями американских и российских разведывательных служб, а также военными двух стран продолжались и после начала войны.