Кремль раскрыл цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву из Риги
Фото: Aaron Schwartz/POOL via CNP/INSTARimages.com/ Vida Press
Американский военный самолет доставил главу ЦРУ из Риги в Москву.
В мире

Кремль раскрыл цель загадочного визита директора ЦРУ в Москву из Риги

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф прибыл в Москву на американском военном самолете из Риги.

В Кремле заявили, что целью визита были "контакты между спецслужбами", однако содержание переговоров не раскрыли. О цели приезда Рэтклиффа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал газете Washington Post.

В среду он также сообщил российским СМИ, что директор ЦРУ не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Других подробностей переговоров представитель Кремля не предоставил. Вероятно, это был первый визит Рэтклиффа в Москву после его вступления в должность главы ЦРУ.

Предшественник Рэтклиффа Уильям Бернс приезжал в Россию в ноябре 2021 года по просьбе занимавшего тогда пост президента США Джо Байдена.

Бернс встречался с Путиным и пытался предотвратить обострение ситуации вокруг Украины. Спустя три месяца, в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Контакты между представителями американских и российских разведывательных служб, а также военными двух стран продолжались и после начала войны.

Подробная информация о цели нынешнего визита Рэтклиффа не раскрывается. Высказывались предположения, что директор ЦРУ мог пытаться убедить Россию воздержаться от дальнейшей эскалации войны в Украине.

Американский военный самолет прибыл в Москву из Риги утром во вторник, а вечером того же дня отправился обратно.

В этот день сообщений об атаках украинских беспилотников на Москву не поступало. Американские СМИ утверждали, что Вашингтон просил Киев временно прекратить подобные удары.

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ВашингтонКиевРоссияДмитрий ПесковЦРУУильям БернсСША

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