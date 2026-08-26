На Харьковском направлении в Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш с позывным "Волк".
В мире
Сегодня 10:21
В Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш
На Харьковском направлении в Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш с позывным "Волк", сообщает в социальных сетях Латвийское телевидение.
По данным архива агентства LETA, он стал уже четвертым добровольцем из Латвии, погибшим после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Агентство LETA обратилось в Национальные вооруженные силы Латвии с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию.
В 2025 году в Украине погиб Никита Таренов с позывным "Латыш".
В 2024 году погиб родившийся в 1983 году латвийский доброволец Эдгар Платонов.
Осенью 2023 года в результате российского удара беспилотниками в Донецкой области, недалеко от города Лиман, погиб еще один доброволец - бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии Виталий Смирнов.