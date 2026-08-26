В Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш
Фото: Личный архив
На Харьковском направлении в Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш с позывным "Волк".
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В Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш

Отдел новостей

Otkrito.lv

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На Харьковском направлении в Украине погиб латвийский доброволец Виталий Шампиньш с позывным "Волк", сообщает в социальных сетях Латвийское телевидение.

По данным архива агентства LETA, он стал уже четвертым добровольцем из Латвии, погибшим после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Агентство LETA обратилось в Национальные вооруженные силы Латвии с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию.

В 2025 году в Украине погиб Никита Таренов с позывным "Латыш".

В 2024 году погиб родившийся в 1983 году латвийский доброволец Эдгар Платонов.

Осенью 2023 года в результате российского удара беспилотниками в Донецкой области, недалеко от города Лиман, погиб еще один доброволец - бывший военнослужащий Национальных вооруженных сил Латвии Виталий Смирнов.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеЛатвийское телевидениеЛиманНациональные вооруженные силы

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