На девяти радиостанциях латвийская музыка не звучит вообще - отрасль требует перемен

Для самой отрасли более широкий охват означает возможность привлечь новую аудиторию. Услышанный по радио исполнитель может получить новых слушателей на стриминговых платформах, посетителей концертов и поклонников, что способно создать экономический эффект для всей музыкальной индустрии. "Мы не просим отказаться от мировой музыки, не требуем, чтобы все радиостанции стали одинаковыми, и не хотим определять музыкальные вкусы слушателей. Регулирование не является самоцелью. Цель - живое, разнообразное и общее культурное пространство Латвии, в котором созданная здесь музыка получит реальную возможность быть услышанной", - резюмировала Цимушка-Рекке.