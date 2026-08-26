На девяти радиостанциях латвийская музыка не звучит вообще - отрасль требует перемен
Латвийская музыкальная отрасль поддержала предложение постепенно увеличить долю созданной в стране музыки на радио до 30%. Сейчас ее средний показатель составляет около 17%, а на 16 из 29 проанализированных радиостанций не превышает 4%. Представители отрасли уверяют, что не собираются диктовать станциям плейлисты и вытеснять зарубежных исполнителей.
По мнению представителей музыкальной отрасли, увеличение доли местной музыки поможет латвийским артистам добраться до слушателей в своей стране и укрепит национальное культурное пространство.
"В Латвии создается много качественной и смелой музыки самых разных жанров, которая заслуживает того, чтобы дойти до слушателей. Радио всегда было одним из главных способов знакомства с новыми исполнителями и песнями. Поэтому мой призыв очень прост - дадим созданной в Латвии музыке место в латвийском радиоэфире. Если мы сами его не дадим, то кто?" - заявил музыкант Рейнис Сеянс.
На девяти радиостанциях доля местной музыки составляет 0%
Согласно данным международной компании по мониторингу радиоэфира Radiomonitor и Латвийской ассоциации исполнителей и продюсеров (LaIPA), в 2025 году средняя доля созданной в Латвии музыки в радиоэфире составляла около 17%.
На девяти из 29 проанализированных радиостанций этот показатель равнялся 0%, еще на пяти - всего 1%. На двух станциях доля местной музыки составляла соответственно 3% и 4%.
Таким образом, на 16 из 29 проанализированных радиостанций доля созданной в Латвии музыки не превышала 4%.
В то же время опыт других станций показывает, что приблизиться к предлагаемому показателю или превысить его можно без потери собственной музыкальной направленности. На Radio SWH доля созданной в Латвии музыки уже составляет 29%, на Star FM - 31%, а на Kurzemes Radio и Radio NABA - по 32%.
Представители отрасли подчеркивают, что даже при достижении 30% большую часть эфира по-прежнему сможет занимать музыка, созданная в других странах.
"Мы не просим отдать нам весь эфир или хотя бы половину. Мы не просим государство составлять плейлисты радиостанций. Мы хотим, чтобы у латвийской культуры было место в латвийском эфире, а у местных артистов - реальная возможность быть услышанными в своей стране", - заявила исполнительный директор Music Latvia Агнесе Цимушка-Рекке.
По ее словам, музыкальная отрасль обсуждает этот вопрос с радиостанциями более десяти лет. За это время предпринимались попытки добиться перемен путем сотрудничества, однако на значительной части радиорынка ситуация не изменилась.
Предложение обсуждали в рабочей группе Министерства культуры
В начале 2026 года под руководством Министерства культуры была создана рабочая группа. В нее вошли представители музыкальной отрасли, радиостанций, организаций коллективного управления авторскими правами, рекламной отрасли и Национального совета по электронным средствам массовой информации.
Музыкальная отрасль признает, что радио остается важным партнером латвийских исполнителей. Цель инициативы, как подчеркивают ее сторонники, заключается не в конфликте между музыкантами и радиостанциями, а в поиске решения.
Они также напоминают, что радиочастотный спектр является ограниченным ресурсом и его использование уже регулируется. Поэтому присутствие местной музыки в эфире предлагается рассматривать не только как вопрос частного плейлиста, но и как вопрос места латвийской культуры в информационном пространстве страны.
"Латвийские исполнители конкурируют за внимание аудитории с крупнейшими музыкальными индустриями мира, у которых несравнимо больше ресурсов, каталогов, маркетинговых бюджетов и возможностей международного продвижения. Саморегулирование латвийского рынка до сих пор существенно не уменьшило эту диспропорцию", - пояснила Цимушка-Рекке.
В Эстонии подобные требования действуют с 2014 года
Сторонники инициативы ссылаются и на опыт Эстонии, где требования к доле местной музыки включаются в условия лицензирования радиостанций с 2014 года.
Первоначально новые лицензии предусматривали, что доля музыки эстонских авторов должна составлять не менее 25%. Позднее требования изменили: для эстоноязычных радиостанций минимальный показатель составляет 30%, а для вещающих на иностранных языках - 15%.
По мнению латвийской музыкальной отрасли, пример Эстонии показывает, что поддержка местных исполнителей может сочетаться с коммерческим и музыкально разнообразным радиорынком.
Радио продолжает охватывать около 1,2 миллиона жителей
В ходе публичной дискуссии высказывались опасения, что увеличение доли созданной в Латвии музыки может подтолкнуть слушателей перейти на Spotify и другие стриминговые платформы. Представители музыкальной отрасли считают, что эти опасения необходимо учитывать, но оценивать ситуацию следует на основании данных.
Согласно результатам исследования Kantar за осень 2025 года и зиму 2026 года, хотя бы раз в неделю радио слушают 80,8% жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет. Это примерно 1,2 миллиона человек.
"Радио и стриминговые платформы не конкурируют по принципу "или одно, или другое". Радио может стать местом, где слушатель впервые встречает исполнителя, а Spotify, YouTube или другая платформа - местом, где он продолжит слушать его музыку, подпишется на артиста и, возможно, позднее придет на концерт", - отметила Цимушка-Рекке.
По ее словам, доля местной музыки на уровне 0-4% означает, что латвийские исполнители фактически лишены возможности добраться до значительной части аудитории этих радиостанций.
"Это не борьба против радиостанций"
Музыкант, композитор и член совета LaIPA Марцис Аузиньш подчеркнул, что инициатива не направлена против радиостанций и их редакционной свободы.
"Это не борьба против радиостанций или их редакционной свободы. Это борьба за соразмерное место созданной в Латвии музыки в радиоэфире. Сейчас из 42 вещающих в Латвии радиостанций только 12 проигрывают музыку, созданную в стране", - заявил он.
По словам музыканта, редакционную свободу необходимо уважать, но латвийской музыке также нужно пространство для существования, развития и выхода к слушателям. "Я верю, что в диалоге, основанном на международном опыте и фактах, а не предположениях, мы сможем найти золотую середину. Она должна учитывать как редакционную свободу радиостанций, так и долгосрочные интересы латвийской музыки и культуры", - отметил Аузиньш.
Выгоду могут получить не только музыканты
Представители отрасли считают, что увеличение присутствия местной музыки в эфире принесет пользу не только авторам и исполнителям. Слушатели смогут узнавать больше музыки, создаваемой в Латвии, а государство - поддерживать общее культурное пространство на фоне сильного влияния глобальной, англоязычной и русскоязычной музыкальной среды.
Для самой отрасли более широкий охват означает возможность привлечь новую аудиторию. Услышанный по радио исполнитель может получить новых слушателей на стриминговых платформах, посетителей концертов и поклонников, что способно создать экономический эффект для всей музыкальной индустрии. "Мы не просим отказаться от мировой музыки, не требуем, чтобы все радиостанции стали одинаковыми, и не хотим определять музыкальные вкусы слушателей. Регулирование не является самоцелью. Цель - живое, разнообразное и общее культурное пространство Латвии, в котором созданная здесь музыка получит реальную возможность быть услышанной", - резюмировала Цимушка-Рекке.