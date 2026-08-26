Из-за бюрократических препятствий Латвия теряет своих новых граждан
Сотни потенциальных новых граждан Латвии ежегодно становятся гражданами других стран, поскольку устаревшая процедура оформления документов и чрезмерная бюрократия отдаляют детей, рожденных в семьях диаспоры, от Латвии.
Общественная организация "Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций" считает, что существующий порядок создает серьезные препятствия для семей диаспоры.
Сотни детей ежегодно могут не стать гражданами Латвии
По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в 2025 году за границей родились 1517 детей, получивших гражданство Латвии, а в 2026 году - до 31 июля - еще 455 детей. Кроме того, в 2025 году за границей было зарегистрировано 1228 браков, в которых хотя бы один из супругов является гражданином Латвии. В 2026 году - до 30 июля - зарегистрирован 51 такой брак.
Однако считается, что фактическое число детей граждан Латвии, родившихся за границей, выше. Не все дети получают гражданство Латвии, поскольку они также могут претендовать на гражданство страны, где родились, или на гражданство второго родителя.
Общественная организация "Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций" считает, что это связано не только с выбором родителей, но и со сложной процедурой оформления документов. Чтобы ребенок получил латвийский паспорт, который, например, необходим несовершеннолетним и для поездок за границу, родители должны лично вместе с ребенком приехать в посольство Латвии или в Латвию для оформления документов.
Процедуру предлагают упростить
Сегодня этот процесс можно было бы упростить, поскольку у детей до 12 лет отпечатки пальцев для оформления паспорта не берут. В Латвии при оформлении паспорта или eID-карты отпечатки пальцев обязательно снимают начиная с 12-летнего возраста.
Это регулируется законодательством Европейского союза (ЕС). Государства-члены могут установить более низкий возрастной порог, но он не может быть ниже шести лет. Некоторые страны ЕС выбрали именно 12-летний возраст для получения паспорта, хотя в отдельных государствах отпечатки пальцев могут требоваться при оформлении eID-карты.
Такой подход связан с тем, что отпечатки пальцев маленьких детей быстро меняются, а их качество часто недостаточно для надежной идентификации.
Нелогичное требование
"Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций" Латвии указывает: если ребенку еще не исполнилось 12 лет, следует оценить, действительно ли его личное присутствие необходимо при оформлении документов.
В качестве примера приводится Великобритания, где ребенку необязательно приходить в посольство или паспортный центр для получения паспорта. Заявление от имени ребенка подает родитель или лицо, ответственное за ребенка, например опекун. Обычно это можно сделать онлайн или по почте.
Похожий подход применяется и в Эстонии, если личность маленького гражданина можно надежно подтвердить по документам и фотографии.
В случае с латвийским паспортом присутствие ребенка обязательно даже тогда, когда ему еще нет 12 лет и отпечатки пальцев у него не берут.
Почему ребенок должен приходить лично?
Требование о личном присутствии ребенка, в том числе младенца, в посольстве Латвии, консульском представительстве или PMLP установлено нормативными актами. В качестве причин указываются:
- Проверка личности. Учреждение должно убедиться, что документ оформляется именно тому ребенку, от имени которого подано заявление, а фотография соответствует ребенку. До 15 лет документы от имени ребенка подает один из родителей или опекун, при этом ребенок должен присутствовать.
- Фотографирование. В Латвии цифровую фотографию обычно делают непосредственно в PMLP, а за рубежом - в дипломатическом или консульском представительстве. Если по объективным причинам ребенка невозможно сфотографировать на месте, например из-за очень маленького возраста или состояния здоровья, можно использовать фотографию, сделанную в профессиональном фотосалоне.
- Получение биометрических данных. Начиная с 12 лет при оформлении паспорта снимаются отпечатки пальцев, поэтому с этого возраста личное присутствие обязательно.
- Соображения безопасности. Хотя в нормативных актах это не указано как отдельное юридическое основание, личное присутствие ребенка помогает снизить риск кражи личности и злоупотреблений с документами.
Что требует Европейский союз?
Законодательство ЕС устанавливает требования к биометрическим паспортам, в том числе к снятию отпечатков пальцев с определенного возраста, однако оно не обязывает всех детей лично присутствовать при подаче заявления на паспорт. Этот порядок каждое государство-член определяет самостоятельно.
Практика разных стран отличается. В Латвии ребенок до 15 лет должен присутствовать при оформлении документов вместе с родителями. С 15 лет человек может самостоятельно оформить латвийский паспорт, и присутствие родителей больше не требуется.
В Эстонии, особенно для детей младше 12 лет, заявление на оформление документов можно подать дистанционно, и личное присутствие ребенка требуется не всегда. В Великобритании присутствие ребенка при подаче заявления на паспорт также обычно не требуется.
Таким образом, латвийский подход является национальным решением, а не обязательным требованием ЕС.
Гибкость, которую предлагает министерство
Латвийские семьи, живущие за границей, указывают на сложности с оформлением детям латвийских документов, удостоверяющих личность. Однако пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите в ответе Kas Jauns Avīze ссылается на требования закона и одновременно отмечает, что посольства предлагают несколько гибких решений, позволяющих облегчить получение документов:
"Часть первая статьи 11 Закона о документах, удостоверяющих личность, устанавливает: "Лицо идентифицируется до выдачи документа, удостоверяющего личность". Таким образом, для оформления документа, удостоверяющего личность, каждому человеку, в том числе ребенку, как минимум один раз необходимо лично явиться в PMLP в Латвии или в посольство Латвии за границей.
Латвийские посольства оказывают консульские услуги, в том числе услуги по оформлению документов, удостоверяющих личность, лицам, которые постоянно - не менее трех месяцев - проживают в соответствующем консульском округе посольства".
Если родители понимают, что оформление документов, удостоверяющих личность ребенка, необходимо планировать заранее, посольства Латвии за рубежом предлагают несколько гибких решений. Один из них - возможность подать заявление на получение удостоверения личности и/или паспорта по почте. В этом случае личность ребенка устанавливается в посольстве в момент получения готового документа. Второй вариант предусматривает личный визит с ребенком в посольство при подаче заявления, а готовый документ впоследствии можно получить заказным почтовым отправлением.
Будущим родителям рекомендуют заранее связаться с ближайшим посольством Латвии или консульским департаментом Министерства иностранных дел, чтобы уточнить, какие документы, сроки и другие условия необходимы для регистрации ребенка гражданином Латвии и оформления документов, удостоверяющих личность.
Для детей, родившихся в странах, которые не входят в консульский округ ни одного посольства Латвии, в соответствии с директивой Совета ЕС существует право получить экстренный проездной документ ЕС в дипломатическом или консульском представительстве любого государства-члена ЕС, чтобы въехать в Латвию.
Далекий путь как препятствие
Председатель правления "Сети сотрудничества женских неправительственных организаций" Инете Иелите рассказала Kas Jauns Avīze, что организация услышала истории многих женщин, столкнувшихся с этой проблемой, в том числе из США, Швейцарии, Великобритании и Бразилии: "На основании доступной в настоящее время информации можно сделать вывод, что часть потенциальных маленьких граждан Латвии получает гражданство другой страны в соответствии со статусом родителей или законодательством соответствующего государства. Нам известно несколько таких случаев. Это означает, что действующий порядок получения паспорта не обеспечивает связь с Латвией для всех детей, у которых такая связь могла бы сформироваться, а в долгосрочной перспективе это означает, что Латвия потенциально теряет своих граждан".
"Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций" также обращает внимание на то, что во многих странах мира отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком длится всего от двух недель до трех месяцев. Это существенно ограничивает возможности семей приехать в Латвию или в посольство, которое может находиться в другой стране и даже за тысячи километров.
Кроме того, во многих случаях семье приходится путешествовать в полном составе, поскольку ребенку необходимо разрешение на возвращение.
Это было бы полезно и детям в Латвии
В течение последнего года "Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций" связывалась как с PMLP, так и с консульским департаментом Министерства иностранных дел, запрашивая разъяснения о порядке оформления паспортов детям. Организация подчеркнула, что возможность получать детский паспорт по почте не только укрепила бы связь детей диаспоры с Латвией, но и значительно облегчила бы повседневную жизнь их родителей.
Организация отмечает, что такой порядок был бы полезен и семьям, живущим в Латвии. Это облегчило бы молодым родителям оформление паспортов детям в регионах, поскольку им не пришлось бы лично ехать с ребенком в отделение PMLP. Хотя подразделения PMLP работают в 30 городах Латвии, они доступны не во всех муниципалитетах, а многие семьи живут за пределами административных центров.
В то же время, судя по общедоступной информации, Министерство внутренних дел сейчас работает над новым процессом оформления документов, удостоверяющих личность.
Большие сложности
"Сеть сотрудничества женских неправительственных организаций" в своем письме Кабинету министров подчеркивает, что предложение не заставлять детей ехать через полмира до ближайшего латвийского посольства не означает отказа от требований безопасности и проверки личности. Речь идет о переходе от общего обязательства личного присутствия к риск-ориентированному подходу, при котором личная проверка проводилась бы только в тех случаях, когда для этого существует объективная необходимость.
Такой порядок:
- снизил бы административную и финансовую нагрузку на семьи диаспоры;
- способствовал бы своевременной регистрации детей в качестве граждан Латвии и получению ими латвийских паспортов;
- укрепил бы юридическую и практическую связь родившихся за рубежом детей с Латвией;
- снизил бы нагрузку на латвийские представительства в случаях, когда личная проверка объективно не требуется;
- способствовал бы цифровизации государственных услуг и соответствовал принципам надлежащего управления, соразмерности и эффективности.
В Законе об устройстве государственного управления закреплен принцип надлежащего управления и обязанность государственных органов организовывать свою работу таким образом, чтобы она была максимально удобной и доступной для частных лиц.
По мере развития технологий и совместимости государственных информационных систем первоначальное обоснование некоторых существующих требований изменилось. Однако семьи, живущие за границей, при оформлении латвийских документов, удостоверяющих личность, для своих детей сталкиваются с целым рядом практических препятствий:
- сначала ребенка необходимо зарегистрировать в Регистре физических лиц Латвии;
- если ребенок родился за границей, сразу подать заявление на получение латвийского паспорта нельзя. Сначала необходимо зарегистрировать рождение ребенка и подтвердить его латвийское гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Латвии;
- требуется легализация и перевод иностранных документов;
- большое расстояние до латвийского посольства или консульства;
- длительное ожидание записи на прием;
- в отличие от Латвии, где паспорт можно получить в течение нескольких рабочих дней, документы, поданные за границей, отправляются в Латвию для изготовления. Поэтому получение паспорта через посольство может занимать до трех месяцев;
- помимо государственной пошлины необходимо платить консульский сбор. Кроме того, семьи должны учитывать расходы на дорогу, перевод документов, возможную легализацию документов, почтовые или курьерские услуги;
- если родители живут в разных странах, находятся в разводе или между ними существуют разногласия по поводу оформления документов ребенка, процесс может стать еще сложнее.
Проблема не только Латвии
Пока в обществе продолжаются дискуссии о том, следует ли Латвии упростить порядок оформления паспортов детям, родившимся за границей, Бюро омбудсмена указывает, что до сих пор не получало жалоб, которые позволили бы говорить о системной проблеме.
Консультант Бюро омбудсмена Латвии по вопросам коммуникации Мадлена Арцимовича сообщила Kas Jauns Avīze, что до сих пор в поле зрения учреждения не попадали жалобы или заявления о трудностях с получением латвийского паспорта детьми граждан Латвии, родившимися за границей.
Здесь следует подчеркнуть, что получение паспорта гражданина для детей, родившихся за границей, - проблема не только Латвии. С подобными трудностями сталкиваются и другие страны мира, на фоне которых Латвия порой даже выглядит вполне благополучно.
Об одном из таких случаев Kas Jauns Avīze рассказал редактор австралийской латышской газеты Latvietis Гунарс Нагелс: "Супружеская пара живет в Германии, не в столице, Берлине. Оба являются гражданами Австралии, один из них - гражданин Латвии. В Германии рождается ребенок, который имеет право как на латвийское, так и на австралийское гражданство.
Оформление латвийского гражданства и получение паспорта проходит гладко - наше посольство в Берлине очень отзывчивое. А вот оформление австралийского гражданства проходит очень сложно. Родителей заставляют чувствовать себя почти преступниками из-за того, что они хотят оформить ребенку австралийское гражданство. В конце концов, конечно, все успешно решается, но разница в отношении и самом процессе - как день и ночь".