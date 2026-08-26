Из-за бюрократических препятствий Латвия теряет своих новых граждан

Председатель правления "Сети сотрудничества женских неправительственных организаций" Инете Иелите рассказала Kas Jauns Avīze, что организация услышала истории многих женщин, столкнувшихся с этой проблемой, в том числе из США, Швейцарии, Великобритании и Бразилии: "На основании доступной в настоящее время информации можно сделать вывод, что часть потенциальных маленьких граждан Латвии получает гражданство другой страны в соответствии со статусом родителей или законодательством соответствующего государства. Нам известно несколько таких случаев. Это означает, что действующий порядок получения паспорта не обеспечивает связь с Латвией для всех детей, у которых такая связь могла бы сформироваться, а в долгосрочной перспективе это означает, что Латвия потенциально теряет своих граждан".