Дожди и сильный ветер вернутся в Латвию - на следующей неделе осадков станет больше
С субботы, 29 августа, в Латвии временами ожидаются дожди, а на следующей неделе местами возможны сильные осадки. До смены погоды воздух успеет прогреться до +24 градусов, прогнозируют синоптики.
До первой половины субботы существенных осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Ночью и утром местами образуется туман, ветер останется слабым.
В ночь на четверг и пятницу температура воздуха во многих районах опустится ниже +10 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до +19...+24 градусов.
В субботу южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду. С юго-запада Латвию пересечет зона дождя, однако перед ее приходом во многих районах воздух успеет прогреться до +20...+23 градусов.
Примерно такая же температура сохранится в воскресенье, когда временами ожидается кратковременный дождь.
На следующей неделе дожди местами станут сильнее. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Курземе и западной части Видземе. После теплого начала недели в Латвии станет прохладнее.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в сентябре в Латвии будет близкой к климатической норме, преимущественно немного выше нее. При этом осадков ожидается больше, чем обычно выпадает в первый месяц осени.