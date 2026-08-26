Дожди и сильный ветер вернутся в Латвию - на следующей неделе осадков станет больше

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в сентябре в Латвии будет близкой к климатической норме, преимущественно немного выше нее. При этом осадков ожидается больше, чем обычно выпадает в первый месяц осени.