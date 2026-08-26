В Даугавпилсе мужчине надели на голову мешок и отобрали сумку - расследование завершено
Государственная полиция завершила расследование ограбления, совершенного в конце июня в Даугавпилсе. Трое мужчин выследили потерпевшего, подошли к нему сзади, надели ему на голову мешок и похитили сумку с личными вещами. Материалы уголовного дела переданы прокуратуре для начала уголовного преследования.
27 июня сотрудники участка Южного Латгале Латгальского регионального управления Государственной полиции получили информацию об ограблении во дворе одного из микрорайонов Даугавпилса, неподалеку от магазина. У мужчины 1962 года рождения отобрали сумку, в которой находились паспорт, банковская карта, наручные часы и телефон.
Следствие установило, что трое мужчин следили за потерпевшим, после чего приблизились к нему сзади. Один из нападавших применил силу и надел мужчине на голову мешок, а второй в это время забрал его сумку.
Полиция оперативно установила личности предполагаемых участников преступления. Двоих подозреваемых задержали уже 27 июня, позднее был задержан и третий мужчина.
Всем троим избрали меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Уголовный процесс начат по части второй статьи 176 Уголовного закона - за ограбление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Эта статья также предусматривает ответственность за ограбление в значительном размере и при других отягчающих обстоятельствах.
21 августа материалы уголовного процесса передали прокуратуре для начала уголовного преследования.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.