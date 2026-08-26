Кулбергс: "Я с удовольствием отправил бы наши службы на месяц на программу обмена в Украину"
После разрушительной бури премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил отправить представителей латвийских служб на месяц в Украину, чтобы они переняли опыт работы в кризисных ситуациях. По его словам, такая программа обмена помогла бы быстро научиться правильно организовывать работу.
Без света пока остаются около 11 000 клиентов
К 6.00 26 августа электроснабжение было восстановлено примерно у 266 000 клиентов, или у 96% всех потребителей, оставшихся без электричества из-за бури. Специалисты устранили 1256 повреждений распределительной электросети.
Работы продолжаются в усиленном режиме. Электроснабжение предстоит восстановить еще примерно у 11 000 клиентов. Наиболее серьезные перебои сохраняются в Айзкраукльском, Прейльском, Екабпилсском и Резекненском краях.
В устранении последствий бури участвуют более 200 бригад Sadales tīkls. Компания задействовала все доступные ресурсы, кроме того, на помощь прибыли семь бригад эстонского оператора распределительной системы Elektrilevi. Там, где это было возможно, специалисты продолжали работать и после наступления темноты.
Для поиска повреждений используют дроны
По всей Латвии продолжаются обследование линий и устранение повреждений. Во многих местах на провода упали крупные деревья, оборваны линии и сломаны опоры. Скорость восстановления электроснабжения зависит от количества и сложности повреждений, а также от площади территории, которую необходимо обследовать.
Для более быстрого поиска дефектов Sadales tīkls использует дроны. Они позволяют значительно быстрее обнаруживать поврежденные участки электролиний. После восстановления подачи электричества возможны повторные отключения. Надломленные деревья и ветви продолжают падать на линии, вызывая новые повреждения.
Компания также сотрудничает с операторами связи, чтобы как можно быстрее восстановить работу мобильных сетей.
Некоторые бригады скорой помощи полностью исчезли с радаров
Директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле рассказала в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что главным испытанием во время бури стали продолжительные перебои со связью.
Первоначально электричества не было в 16 пунктах базирования NMPD. Однако еще более серьезной проблемой оказались сбои мобильной связи, а в некоторых случаях - ее полное исчезновение.
По словам Ципуле, службы не были полностью готовы к тому, что перестанут работать даже альтернативные средства связи - рации.
Наиболее сложная ситуация сложилась в окрестностях Екабпилса и Даугавпилса. Некоторые бригады полностью исчезли с радаров, связаться с ними было невозможно.
"В результате моим сотрудникам было очень сложно принимать решения и реагировать на события, которые следовали одно за другим", - признала глава NMPD.
Без электричества и связи осталась даже глава NMPD
Ципуле рассказала, что в субботу работала до полуночи, участвовала в координации действий, поддерживала связь с Министерством здравоохранения и больницами. Однако около полуночи в ее доме пропали электричество и связь, а рация перестала работать. В доме главы NMPD был генератор, но для него не подготовили достаточного запаса топлива.
При этом Ципуле подчеркнула, что предварительная подготовка к кризисным ситуациям, в том числе к перебоям со связью, все же оправдала себя. "Мы справились", - сказала она.
Жителям пришлось ждать медиков до двух часов
В воскресенье стало известно как минимум о двух случаях, когда жители не могли вызвать медиков по номеру 112. Оба произошли недалеко от границы с Россией. В обоих случаях помощь удалось организовать. В одном из них сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы связались с NMPD по рации и сами начали оказывать помощь пострадавшему.
Теперь предстоит установить, были ли проблемы вызваны отсутствием покрытия или перегрузкой номера 112. Во время бури жители звонили по этому номеру не только в ситуациях, представлявших угрозу жизни. Зафиксированы и два серьезных опоздания бригад скорой помощи. В одном случае человеку пришлось ждать медиков два часа, в другом - 45 минут.
Проезд осложняли поваленные деревья. Иногда пожарные ехали впереди машины скорой помощи и освобождали дорогу. По оценке Ципуле, взаимодействие между экстренными службами во время кризиса находилось на очень высоком уровне.
Премьер хочет создать "группу решений"
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил, что после бури необходимо сделать выводы, а не постоянно искать виновных. Он намерен организовать "группу решений", поскольку основные проблемы уже понятны и тратить полтора месяца только на сбор информации и обсуждения нет необходимости.
По мнению премьера, один из главных недостатков заключается в том, что у каждой службы есть собственная система, но отсутствует единый командный центр.
"У нас есть Центр кризисного управления, и это хорошо. Он должен координировать все эти вопросы, но службы не соединены в единую систему", - отметил Кулбергс.
Он также подчеркнул, что необходимо продумать способы информирования жителей по радио в ситуациях, когда привычные каналы связи не работают.
Службы могут отправить перенимать опыт Украины
Премьер положительно оценил работу Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls. В то же время он допустил, что стоит рассмотреть возможность объединения двух компаний, поскольку они зависят друг от друга, а совместное использование ресурсов могло бы быть более рациональным.
Кулбергс также рассказал, что во время недавнего визита на Украину увидел много решений, которым Латвия могла бы научиться.
"Я с удовольствием отправил бы наши службы на месяц на программу обмена в Украину. Мы бы очень быстро научились правильно организовывать работу", - заявил премьер.
На вопрос, было ли это лишь образным выражением, Кулбергс ответил, что рассматривает такую возможность всерьез. При этом премьер признал, что сам также не был готов к буре - генератора у него дома не оказалось.
Министр финансов Марис Кучинскис, который в начале недели замещал находившегося в Украине Кулбергса, ранее поручил ответственным службам в течение трех недель подготовить предложения по устранению выявленных недостатков. Готовность Латвии к вызванной бурей кризисной ситуации он оценил на 6 баллов из 10.