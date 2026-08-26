Кулбергс: "Я с удовольствием отправил бы наши службы на месяц на программу обмена в Украину"

В воскресенье стало известно как минимум о двух случаях, когда жители не могли вызвать медиков по номеру 112. Оба произошли недалеко от границы с Россией. В обоих случаях помощь удалось организовать. В одном из них сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы связались с NMPD по рации и сами начали оказывать помощь пострадавшему.