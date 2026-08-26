В Риге будет около +20 градусов.
В Латвии
Сегодня 09:08
Спокойная среда без дождя: воздух прогреется до +21 градуса
В среду в Латвии обойдется без существенных осадков, а воздух прогреется до +21 градуса.
Днем ожидается переменная облачность. Сохранится слабый ветер северных направлений, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха повысится до +17...+21 градуса.
В Риге солнце будет сменяться облаками, день пройдет без осадков. Продолжит дуть слабый ветер северных направлений, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.