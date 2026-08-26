"Сколько еще будем вкладывать?" Эксперт о бесконечной финансовой "саге" с финансированием airBaltic
Будущее латвийской национальной авиакомпании airBaltic вновь оказалось в центре внимания на фоне продолжающейся финансовой поддержки со стороны государства. В эфире TV24 ситуацию прокомментировал отставной генерал, эксперт по безопасности и председатель совета Федерации безопасности и оборонной промышленности Артис Вельш.
По его словам, история с финансированием авиакомпании слишком долго остается нерешенной и уже превратилась в одну из главных "бесконечных саг" Латвии. Эксперт подчеркнул, что не считает себя специалистом по финансовым вопросам и оценивает ситуацию прежде всего как обычный житель и клиент авиакомпании. При этом с национальной точки зрения он хотел бы, чтобы история airBaltic закончилась благоприятно для Латвии.
"С точки зрения национальных интересов, с точки зрения латвийского патриотизма, мне тоже хочется надеяться, что это закончится хорошим решением. Это наша национальная компания и определенный бренд Латвии", - отметил Вельш.
По его словам, как клиент он в целом положительно оценивает уровень услуг airBaltic. Однако главный вопрос заключается не столько в качестве работы авиакомпании, сколько в цене, которую за ее сохранение платит государство.
"Это деньги всех жителей Латвии"
Вельш обратил внимание на то, что для части населения проблемы airBaltic могут казаться не слишком важными - особенно для тех, кто не пользуется самолетами компании. Но государственное финансирование затрагивает всех налогоплательщиков. "Я понимаю, что для большей части жителей это неинтересно, потому что они, возможно, никогда не воспользуются этими услугами. Но за это все платят", - сказал эксперт.
По его мнению, каждый новый транш означает, что эти средства нельзя направить на другие нужды - например, развитие экономики или социальную сферу. "Тогда 30 миллионов, потом следующая порция. Это опять деньги, которые не инвестированы в экономику, не инвестированы в социальную сферу", - отметил Велш. Именно поэтому, считает эксперт, общество имеет право получить четкий ответ: сколько еще государство будет финансировать airBaltic и каким должен стать конечный результат этих вложений.
Вельш признал, что возможный крах авиакомпании был бы нежелательным развитием событий. Однако полностью исключать такой вариант, по его мнению, нельзя. "Можно согласиться с господином Кулбергсом, что это, конечно, худший из вариантов, но такой вариант нельзя исключать", - сказал он.
При этом сейчас, по словам эксперта, важнее всего не продолжать бесконечные обсуждения, а принять конкретное решение и объяснить его обществу.
Еще одна "сага" - Rail Baltica
Эксперт напомнил, что вопрос airBaltic уже определен как одна из задач правительства. При этом возможности нынешнего правительства ограничены, однако премьер-министр ранее говорил о необходимости наконец определиться с будущим авиакомпании.
Велш считает, что airBaltic - не единственный проект, который годами остается без окончательного ответа. "Я думаю, что правительство сейчас определяет это как одну из своих задач. Временное правительство многого сделать не может, но премьер говорил, что наконец нужно разобраться. По-моему, Rail Baltica упоминалась как второй большой проект-сага. Что же мы будем делать дальше?" - сказал эксперт.
Вчера стало известно, что правительство Латвии согласилось еще на одну отсрочку для национальной авиакомпании airBaltic. Срок возврата оставшейся основной суммы государственного займа в размере 18 млн евро перенесен на 30 декабря 2026 года.