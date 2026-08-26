"Сколько еще будем вкладывать?" Эксперт о бесконечной финансовой "саге" с финансированием airBaltic

Вельш обратил внимание на то, что для части населения проблемы airBaltic могут казаться не слишком важными - особенно для тех, кто не пользуется самолетами компании. Но государственное финансирование затрагивает всех налогоплательщиков. "Я понимаю, что для большей части жителей это неинтересно, потому что они, возможно, никогда не воспользуются этими услугами. Но за это все платят", - сказал эксперт.