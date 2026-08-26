Rīgas satiksme ищет 150 водителей: больше всего не хватает водителей автобусов

Особую проблему представляет поиск водителей автобусов, поскольку для этой работы требуется соответствующая категория водительских прав. "Мы сейчас разрабатываем решение, как создать новую группу для обучения водителей автобусов с нуля - для тех, у кого вообще нет никаких категорий. Мы будем финансировать это сами, чтобы каким-то образом привлечь новых людей", - пояснила глава компании.