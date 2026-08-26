Rīgas satiksme ищет 150 водителей: больше всего не хватает водителей автобусов
В Rīgas satiksme не хватает около 150 водителей, а дефицит приходится закрывать за счет сверхурочной работы. Перевозчик готов обучать новых сотрудников с нуля, но решить проблему быстро не удается.
У рижского перевозчика Rīgas satiksme сохраняется серьезный дефицит водителей. Компании не хватает около 150 сотрудников, причем почти две трети из них - водители автобусов. Об этом в передаче "Krustpunktā" рассказала председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса. По ее словам, сейчас компании особенно нужны водители автобусов - вакантны около 90 таких позиций.
"Нам сейчас не хватает примерно 150 водителей. 90 из них - именно водители автобусов, это самый большой дефицит", - рассказала Иннуса.
Вторая по численности группа, которой не хватает предприятию, - водители троллейбусов. Rīgas satiksme планирует набрать новую группу желающих освоить эту профессию и самостоятельно обучить их.
С водителями трамваев ситуация пока менее напряженная, однако и здесь предприятие хочет сформировать новую учебную группу. По словам Иннусы, сделать это планируется ближе к середине осени.
Готовы учить с нуля
Особую проблему представляет поиск водителей автобусов, поскольку для этой работы требуется соответствующая категория водительских прав. "Мы сейчас разрабатываем решение, как создать новую группу для обучения водителей автобусов с нуля - для тех, у кого вообще нет никаких категорий. Мы будем финансировать это сами, чтобы каким-то образом привлечь новых людей", - пояснила глава компании.
Пока же нехватку персонала приходится компенсировать за счет уже работающих сотрудников. Многие водители берут дополнительные часы, что позволяет закрывать образовавшиеся вакансии.
"Большинство водителей работает сверхурочно, и поэтому эти недостатки мы покрываем за счет сверхурочной работы сотрудников. Это нужно было бы уменьшить", - признала Иннуса.
При этом проблема заключается не только в количестве свободных рабочих мест. При планировании работы необходимо учитывать отпуска сотрудников, болезни и другие обстоятельства. Она подчеркнула, что водители работают в открытом общественном пространстве и регулярно контактируют с большим количеством людей, поэтому сталкиваются и с дополнительными рисками для здоровья.