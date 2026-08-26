Работающим родителям в Латвии хотят сохранить 75% родительского пособия

Родительское пособие и впредь будет выплачиваться в размере 75% от первоначальной суммы, если родители в период ухода за ребенком продолжают работать, получают доходы как самозанятые лица и не находятся в отпуске по уходу за ребенком. Такую норму предлагается сделать постоянной, а не переходной, сообщает Diena. Прежняя норма предусматривала, что такой размер поддержки действует только до 31 декабря этого года, а с 1 января 2027 года пособие для работающих родителей снизилось бы до 50%.