Собака спасла девочку ценой своей жизни - новые детали аварии с мотоциклистом в Иманте
В воскресенье в Иманте мотоциклист сбил двух человек и собаку. Мать и ее 13-летнюю дочь доставили в больницу, а четвероногая любимица семьи погибла. Близкие признаются, что на восстановление после физических травм и потери домашнего питомца потребуется немало времени. Водитель мотоцикла заявил, что готов выплатить семье компенсацию.
После аварии 13-летняя девочка неподвижно лежала на пешеходном переходе. Рядом находилась ее мать. Обе, к счастью, остались живы. Мотоциклист, его пассажир и другие очевидцы ждали прибытия медиков, сообщает "Degpunktā".
Неподалеку лежала погибшая собака. Незадолго до трагедии мать, дочь и их питомец возвращались домой после прогулки в лесу и подошли к пешеходному переходу.
"Машины их пропустили, и они начали переходить дорогу. Тогда все и произошло. Мать сказала, что не видела мотоцикл, а дочь заметила, как он на большой скорости приближался издалека. Откуда он появился, если впереди стояла машина, трудно понять", - рассказала подруга семьи Ина.
По ее словам, мать, дочь и собака переходили дорогу практически в один ряд. Мать шла справа, девочка - посередине, а собака по кличке Алекса - слева. Именно животное первым приняло на себя удар мотоцикла.
"Собаку отбросило почти до остановки - примерно на 50 метров вперед. Следующей была девочка, а затем мать. Алексе было около семи лет. Это была очень хорошая собака. Мы тоже ее любили, потому что часто за ней присматривали", - рассказала Ина.
Близкие считают, что собака приняла на себя основную силу удара, тем самым спасла ребенку жизнь и фактически пожертвовала собственной.
Мать девочки Ригонда получила не слишком серьезные травмы. Ее уже выписали из больницы, и сейчас она находится рядом с дочерью. Состояние ребенка значительно тяжелее.
"У девочки сломана нога. Сегодня ей сделали операцию и установят металлические фиксаторы. Кроме того, у нее сильно повреждено лицо, наложены швы. Сейчас я желаю ей только здоровья и скорейшего выздоровления. Слава богу, что мать и ребенок живы", - сказала Ина.
Пешеходный переход возле дома некоторое время назад перестроили, сузив движение автомобилей до одной полосы. Целью было повышение безопасности, однако, по мнению местных жителей, ситуация практически не изменилась. Ина утверждает, что водители часто не останавливаются перед переходом: "Можно стоять и считать, сколько машин проносится мимо".
Женщина убеждена, что мотоциклист также ехал с большой скоростью и не следил за дорогой. Полиция пока не раскрывает обстоятельства столкновения и не сообщает о состоянии водителя перед аварией. Очевидцы при этом сомневаются, что он мог находиться в состоянии опьянения.
После столкновения мужчина не остался безучастным. Он разыскал Ригонду и попытался получить контакты семьи, чтобы предложить помощь. "Он звонил моему мужу. Говорил, что у него самого три дочери и он все понимает. Он уже готов компенсировать расходы на лечение. Трудно сказать, как все будет. Конечно, мы можем пойти на мировое соглашение, но с его стороны должна быть компенсация. И речь идет не только о 100 евро на лечение, потому что последствия довольно тяжелые", - рассказала Ригонда.
Дополнительным ударом для семьи стала сорванная поездка. В день после аварии они должны были отправиться на отдых, однако теперь путешествие невозможно, а потраченные на него 1500 евро, вероятно, будут потеряны.
В ближайшие месяцы продолжится расследование обстоятельств аварии. Ина тем временем готова помогать Ригонде и ее близким всем, чем сможет. Погибшую любимицу семьи уже похоронили.