Собака спасла девочку ценой своей жизни - новые детали аварии с мотоциклистом в Иманте

После столкновения мужчина не остался безучастным. Он разыскал Ригонду и попытался получить контакты семьи, чтобы предложить помощь. "Он звонил моему мужу. Говорил, что у него самого три дочери и он все понимает. Он уже готов компенсировать расходы на лечение. Трудно сказать, как все будет. Конечно, мы можем пойти на мировое соглашение, но с его стороны должна быть компенсация. И речь идет не только о 100 евро на лечение, потому что последствия довольно тяжелые", - рассказала Ригонда.