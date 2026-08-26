Show Must Go On? В Латвии задумались - когда мероприятия нужно отменять из-за стихии
Разрушительная буря в Латвии поставила под вопрос безопасность массовых мероприятий: одни концерты организаторы отменили или перенесли, другие состоялись несмотря на штормовые предупреждения. Как поступать правильнее?
Разрушительная буря заставила изменить планы многих организаторов мероприятий - несколько концертов и мероприятий были отменены или перенесены, но другие все же состоялись. Это актуализировало вопрос о том, достаточно ли ясны критерии, по которым оценивается безопасность мероприятий. Можно ли их вообще проводить в таких условиях, а если они уже идут - нужно ли прекращать и когда?
Концерт исполнителей Gacho и Mesa в Межапарке планировался на вечер субботы, однако после предупреждения о надвигающейся буре был перенесен. Это оказалось правильным решением - даже в воскресенье утром еще не было ясно, удастся ли его провести. Последствия бури были видны на каждом шагу - поваленные деревья местами перекрывали дороги и угрожали безопасности людей. В воскресенье днем ответственные службы оценили ситуацию как достаточно безопасную для проведения концерта, и он все же состоялся.
Буря внесла свои коррективы в сферу мероприятий по всей Латвии. Во время спектакля "Тоска" в Латвийской национальной опере и балете погас свет. Сильная буря повредила систему освещения, которую пришлось перезапускать. Примерно через 10 минут спектакль возобновился.
Несмотря на предупреждения о буре и ливнях, в концертном зале "Дзинтари" в субботу вечером состоялся концерт, организованный фондом Инесе Галанте. По этому поводу в социальных сетях возмущение выразила одна из его посетительниц, рассказав, что постоянно был слышен грохот, падали предметы и деревья.
"Организаторы на сцене пытались неуклюже шутить о ситуации, что разозлило еще больше. В Юрмале бушует стихия, но фонду Инесе Галанте все равно, потому что хочется денег", - заявила посетительница концерта.
Главный продюсер мероприятия Диана Галанте рассказала, что перед концертом были проанализированы аспекты безопасности, а его программа была сокращена с учетом ситуации.
Министерство культуры признает, что в законах на данный момент не сформулировано конкретных требований, когда из-за стихийных бедствий мероприятие должно быть отменено, однако организаторы обязаны оценивать все риски безопасности, в том числе и то, смогут ли посетители добраться до места проведения мероприятия, а после него - безопасно вернуться домой. Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле в понедельник также заявил, что планируется разработать единые критерии, в каких случаях при рассылке предупреждений мероприятия должны быть отменены или прекращены.