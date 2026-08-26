Show Must Go On? В Латвии задумались - когда мероприятия нужно отменять из-за стихии

Разрушительная буря заставила изменить планы многих организаторов мероприятий - несколько концертов и мероприятий были отменены или перенесены, но другие все же состоялись. Это актуализировало вопрос о том, достаточно ли ясны критерии, по которым оценивается безопасность мероприятий. Можно ли их вообще проводить в таких условиях, а если они уже идут - нужно ли прекращать и когда?