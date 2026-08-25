16-летний школьник погиб на глазах у сверстников: что известно о трагедии в Элее
Во вторник в Элее трагически погиб 16-летний юноша. Несчастный случай произошел на территории комплекса первичной обработки зерна сельскохозяйственного предприятия Latraps - подростка переехал трактор. Компания пока не раскрывает подробности случившегося.
Представители Latraps сообщили, что на территории предприятия продолжается расследование, поэтому пока они не могут подробно комментировать гибель своего 16-летнего сотрудника. Сейчас, по словам компании, все мысли ее представителей с близкими погибшего.
Член правления Latraps Илга Берзкалне заявила:
"Сегодня на нашем предприятии действительно произошла трагедия. Погиб один из наших сезонных работников. В настоящее время ответственные учреждения расследуют произошедшее, а наши коллеги сотрудничают с ними, чтобы содействовать расследованию. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего, а также его коллегам и продолжим оказывать им поддержку".
Известно, что в момент трагедии подросток находился на работе вместе с другими своими ровесниками - школьниками, устроившимися на летнюю работу. За рулем трактора был его 42-летний коллега, который переехал юношу. Подросток погиб на месте. Сообщается, что другие несовершеннолетние работники стали свидетелями трагедии. После прибытия экстренных служб их сразу отпустили домой.
Государственная инспекция труда начала активное расследование происшествия. Отвечая на вопрос о возможном нарушении правил безопасности, представитель инспекции Дайнис Дейгелис заявил:
"Сейчас мы, разумеется, собираем свидетельства и опрашиваем работников предприятия, чтобы восстановить полную картину произошедшего. Вероятнее всего, здесь были допущены нарушения".
В инспекции также уточнили, что с погибшим юношей был официально заключен трудовой договор.
Статистика смертельных происшествий на рабочих местах в Латвии уже вызывает серьезную тревогу. В прошлом году во время работы погиб 21 человек. В этом году, с учетом гибели несовершеннолетнего сотрудника Latraps, к августу число жертв достигло 16.
В Государственной инспекции труда не исключают, что к концу года прошлогодний печальный показатель может быть превышен. Трагедия вновь поднимает вопрос о том, насколько тщательно предприятия соблюдают требования охраны труда.
Первоначально место происшествия было указано на основании информации, имевшейся у служб. Позднее было уточнено, что трагедия произошла на территории комплекса первичной обработки зерна.