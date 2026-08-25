16-летний школьник погиб на глазах у сверстников: что известно о трагедии в Элее

"Сегодня на нашем предприятии действительно произошла трагедия. Погиб один из наших сезонных работников. В настоящее время ответственные учреждения расследуют произошедшее, а наши коллеги сотрудничают с ними, чтобы содействовать расследованию. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего, а также его коллегам и продолжим оказывать им поддержку".