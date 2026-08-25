Умерла легенда кантри Долли Партон, автор хита "I Will Always Love You" и тысячи других песен
Американская певица, актриса, автор песен и филантроп Долли Партон, которую называли "королевой кантри", умерла 25 августа в Нэшвилле в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщила семья. Причина смерти пока не раскрывается.
Партон оставила после себя одно из самых масштабных музыкальных наследий в истории кантри. За карьеру, продолжавшуюся около семи десятилетий, она написала примерно 3000 песен, выпустила почти 50 студийных альбомов и продала более 100 млн записей. Среди ее самых известных композиций - "Jolene", "Coat of Many Colors", "9 to 5" и "I Will Always Love You". Последняя стала мировым хитом в исполнении Уитни Хьюстон.
О смерти артистки сообщил ее племянник Брайан Сивер. По его словам, Партон "жила в свете" и теперь находится в объятиях Иисуса. Он также подчеркнул, что певица на протяжении всей жизни открывала дорогу новым поколениям музыкантов, авторов песен и исполнителей.
"Жизнь Долли, подобная сиянию страз, была настолько яркой, что ее видел весь мир", - говорится в заявлении ее команды. В нем Партон называют певицей, автором песен, актрисой, писательницей и филантропом, а ее главным наследием - любовь, сострадание и стойкость.
От бедной девочки из Теннесси до "королевы кантри"
История Партон сама по себе напоминает голливудский сценарий. Она родилась 19 января 1946 года в штате Теннесси в бедной многодетной семье и была четвертой из 12 детей. Семья жила в небольшой хижине с одной спальней. Отец работал табачным фермером, а мать пела народные песни, привив дочери любовь к музыке.
Первые песни Долли начала сочинять еще ребенком, а в 1960-х переехала в Нэшвилл. Уже в 1967 году вышел ее дебютный альбом "Hello, I'm Dolly", после чего начался стремительный взлет ее карьеры.
Помимо музыки, Партон успешно снималась в кино и на телевидении, создала тематический парк Dollywood и запустила благотворительную программу Imagination Library, направленную на поддержку детской грамотности. Ее влияние давно вышло за пределы кантри-музыки.
За карьеру Партон получила множество наград, в том числе 10 премий "Грэмми", а в 2022 году была включена в Зал славы рок-н-ролла.
Последние месяцы
В последние месяцы поклонники все чаще беспокоились о здоровье певицы. Партон отменяла выступления в Лас-Вегасе и другие публичные мероприятия, а в августе рассказывала о продолжающихся проблемах со здоровьем. Еще несколько дней назад она сообщала поклонникам, что состояние улучшается и у нее остается много планов.
🇺🇸 DOLLY PARTON (1946-2026) 🇺🇸 pic.twitter.com/VRb0mj9LRe— Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 25, 2026
В марте 2025 года умер ее муж Карл Дин, с которым Партон прожила более 60 лет. Его смерть также стала тяжелым ударом для певицы.
Теперь Долли Партон не стало. Но ее песни - от "Jolene" до "I Will Always Love You" - остаются частью мировой музыкальной культуры, а ее история превращения девочки из бедной семьи в одну из самых узнаваемых звезд Америки уже стала легендой.