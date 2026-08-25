Умерла легенда кантри Долли Партон, автор хита "I Will Always Love You" и тысячи других песен

В последние месяцы поклонники все чаще беспокоились о здоровье певицы. Партон отменяла выступления в Лас-Вегасе и другие публичные мероприятия, а в августе рассказывала о продолжающихся проблемах со здоровьем. Еще несколько дней назад она сообщала поклонникам, что состояние улучшается и у нее остается много планов.