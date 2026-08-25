В самолете, вылетевшем из Риги в Москву, находился директор ЦРУ
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник прибыл в Москву для проведения встреч. Об этом сообщила корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, а информацию подтвердил американский Axios со ссылкой на представителя властей США.
По данным Джейкобс, Рэтклифф прилетел в российскую столицу на американском военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III. С кем именно глава ЦРУ намерен встретиться и сколько продлится его визит, пока не сообщается.
Scoop: CIA Director John Ratcliffe traveled to Russia aboard a C-17 for meetings in Moscow today, sources told @Olivia_Gazis @JimLaPorta and me. @CBSNews— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 25, 2026
Самолет с бортовым номером RCH4555 во вторник утром вылетел из Риги примерно в 8:50 и около 10:00 приземлился в московском аэропорту Внуково. Вечером тот же самолет вернулся в Ригу. По данным Latvijas Televīzija, Рэтклифф, вероятно, пересел в Риге на другой, меньший самолет, который прибыл в Латвию вместе с C-17.
Сам американский самолет двумя днями ранее прилетел в Ригу из американского штата Мэриленд. Там расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется в том числе президентский самолет Air Force One.
США попросили Украину не наносить удары
По информации Axios, перед визитом Рэтклиффа США предупредили Украину о поездке в Москву высокопоставленной американской делегации и попросили временно приостановить удары по России до ее отъезда.
При этом состав всей делегации и ее задачи официально не раскрываются.
В последние месяцы Москва также ожидала визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Они участвовали в предыдущих раундах переговоров между Москвой и Киевом. Сейчас переговорный процесс приостановлен.
Некоторые пользователи социальных сетей указывают на то, что последний раз директор ЦРУ посещал Россию незадолго до вторжения в Украину. Тогда директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Москве в конце 2021 года, когда огромная российская армия уже была сосредоточена на украинской границе.