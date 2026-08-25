В самолете, вылетевшем из Риги в Москву, находился директор ЦРУ

Самолет с бортовым номером RCH4555 во вторник утром вылетел из Риги примерно в 8:50 и около 10:00 приземлился в московском аэропорту Внуково. Вечером тот же самолет вернулся в Ригу. По данным Latvijas Televīzija, Рэтклифф, вероятно, пересел в Риге на другой, меньший самолет, который прибыл в Латвию вместе с C-17.