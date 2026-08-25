Без электричества остается еще около 20 000 домохозяйств в Латвии

Во вторник в устранении повреждений были задействованы 226 бригад Sadales tīkls - привлечены все возможные ресурсы предприятия, а также семь бригад эстонского оператора распределительной системы Elektrilevi. Sadales tīkls тесно сотрудничает с операторами, чтобы оперативно восстановить и мобильную связь.