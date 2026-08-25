Во вторник вечером без электричества оставались еще около 20 000 клиентов Sadales tīkls.
В Латвии
Сегодня 21:30
Без электричества остается еще около 20 000 домохозяйств в Латвии
К вечеру понедельника удалось устранить перебои в электроснабжении примерно у 93% всех клиентов оператора распределительной системы Sadales tīkls, оставшихся без электричества из-за бури, однако электроснабжение по-прежнему не восстановлено примерно у 20 000 клиентов.
Наибольшие перебои с электроснабжением по-прежнему наблюдаются в Огре и Огрском крае, в Айзкраукльском, Резекненском, Прейльском и Екабпилсском краях.
Sadales tīkls отмечает, что могут возникнуть ситуации, когда после восстановления электроснабжения произойдет повторное отключение, так как сломанные деревья или ветки могут продолжать падать на линии электропередачи.
Во вторник в устранении повреждений были задействованы 226 бригад Sadales tīkls - привлечены все возможные ресурсы предприятия, а также семь бригад эстонского оператора распределительной системы Elektrilevi. Sadales tīkls тесно сотрудничает с операторами, чтобы оперативно восстановить и мобильную связь.