В зерновом комплексе в Элее погиб работник.
В Латвии
Сегодня 17:44
В зерновом комплексе в Елгавском крае погиб сезонный работник
В зерновом комплексе сельскохозяйственного кооператива Latraps в Элее сегодня погиб сезонный работник. Обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют ответственные службы.
Для проведения расследования комплекс временно закрыли. Компания предоставила службам всю необходимую информацию.
"Это трагедия, которой не должно было произойти. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь установить обстоятельства произошедшего и оказать поддержку семье погибшего", - заявил председатель правления Latraps Роберт Стрипниекс.
В компании выразили глубокие соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.
Latraps - один из крупнейших сельскохозяйственных кооперативов Латвии. Он был зарегистрирован в 2000 году и объединяет около 1220 членов. В прошлом финансовом году оборот кооператива составил 254,28 млн евро, а прибыль - 2,74 млн евро.