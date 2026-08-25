В зерновом комплексе в Елгавском крае погиб сезонный работник

Latraps - один из крупнейших сельскохозяйственных кооперативов Латвии. Он был зарегистрирован в 2000 году и объединяет около 1220 членов. В прошлом финансовом году оборот кооператива составил 254,28 млн евро, а прибыль - 2,74 млн евро.