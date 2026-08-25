В Латвии решили, когда начнет действовать запрет на ввоз книг и игрушек из России и Беларуси
Фото: Shutterstock
Импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси будет запрещен с 1 сентября.
В Латвии

В Латвии решили, когда начнет действовать запрет на ввоз книг и игрушек из России и Беларуси

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник.

Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но сегодняшним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу.

Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые ввозятся из других третьих стран.

Цель запрета - защитить интересы безопасности Латвии, уменьшить возможности России и Беларуси получать доходы от экспорта товаров, а также ограничить попадание российских пропагандистских материалов в Латвию.

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Санкции против РоссииРоссияБеларусь1 сентябряСеймЭкспорта

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