Импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси будет запрещен с 1 сентября.
В Латвии
Сегодня 17:26
В Латвии решили, когда начнет действовать запрет на ввоз книг и игрушек из России и Беларуси
С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси, предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник.
Сейм поддержал решение о запрете еще в конце июля, но сегодняшним решением правительства установлена точная дата, с которой запрет вступает в силу.
Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые ввозятся из других третьих стран.