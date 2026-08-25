В Латвии решили, когда начнет действовать запрет на ввоз книг и игрушек из России и Беларуси

Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Запрет будет распространяться и на товары из двух стран, которые ввозятся из других третьих стран.