Миллионы подождут: Латвия снова отложила выплату долга airBaltic

Параллельно держатели облигаций согласились перенести в основной долг два ближайших процентных платежа - те, которые должны были быть выплачены в августе и ноябре. Кроме того, до ноября 2026 года авиакомпании временно разрешили не соблюдать установленное минимальное требование по ликвидности.