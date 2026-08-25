Миллионы подождут: Латвия снова отложила выплату долга airBaltic
Государство снова дает airBaltic отсрочку по долгам: Латвия переносит выплату еще 18 млн евро до конца года, пока авиакомпания пытается укрепить финансовое положение и найти дополнительное финансирование.
Правительство Латвии согласилось еще на одну отсрочку для национальной авиакомпании airBaltic. Срок возврата оставшейся основной суммы государственного займа в размере 18 млн евро перенесен на 30 декабря 2026 года.
Одновременно до этой даты откладывается выплата процентов и комиссии за отсрочку. При этом на перенесенную сумму продолжит начисляться дополнительная комиссия в размере 2% годовых.
В Министерстве сообщения объясняют решение необходимостью сохранить финансовую стабильность и непрерывную работу airBaltic. Отсрочка является частью более масштабного плана по стабилизации авиакомпании и должна дать ей время для переговоров с инвесторами, кредиторами и держателями облигаций.
Государство может вложить еще до 30 млн евро
Недавно Сейм принял специальный закон о финансовой стабилизации airBaltic. Он позволяет правительству при необходимости приобрести промежуточные облигации авиакомпании на сумму до 30 млн евро на тех же условиях, что и частные инвесторы.
Кроме того, государство сможет превратить свои требования по займам и облигациям в долю в капитале airBaltic. Речь идет о государственных облигациях на 50 млн евро и оставшейся сумме займа более чем на 18 млн евро.
Ранее срок возврата еще одной части государственного займа - 30 млн евро - уже был перенесен с конца августа на конец 2026 года. К 24 июля airBaltic выплатила по госзайму и предусмотренным договором процентам в общей сложности 12,9 млн евро.
Авиакомпании нужно еще 225 млн евро
Финансовое положение airBaltic остается напряженным. Совет компании утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение 225 млн евро временного финансирования для улучшения ликвидности.
Параллельно держатели облигаций согласились перенести в основной долг два ближайших процентных платежа - те, которые должны были быть выплачены в августе и ноябре. Кроме того, до ноября 2026 года авиакомпании временно разрешили не соблюдать установленное минимальное требование по ликвидности.
Таким образом, государство и кредиторы дают airBaltic дополнительное время, чтобы компания смогла укрепить финансовое положение и привлечь необходимые средства. При этом Латвия сохраняет статус одновременно акционера, кредитора и держателя облигаций airBaltic, что позволяет правительству участвовать в дальнейших решениях о финансовом будущем авиакомпании.