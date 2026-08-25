Конец бумажным рецептам? Правительство ужесточает контроль за выпиской лекарств
В Латвии ужесточат контроль за бумажными рецептами и постепенно сделают электронный рецепт основным способом назначения лекарств. Новые правила, одобренные правительством, призваны снизить риск злоупотреблений, ошибок и необоснованного назначения опасных препаратов.
Национальная служба здравоохранения (NVD) сможет ограничивать количество бумажных рецептурных бланков, выдаваемых медицинским учреждениям. В 2025 году латвийские аптеки обслужили около 418 000 бумажных рецептов, поэтому полностью отказаться от них пока не получится. Бумажные рецепты будут использоваться преимущественно в исключительных ситуациях - например, при длительном сбое E-veselība, необходимости срочно получить лекарство или для использования рецепта в стране, с которой нет трансграничного обмена электронными рецептами.
Наркотические и психотропные препараты в дальнейшем можно будет назначать только с помощью специального электронного рецепта.
На одном рецепте можно будет назначить только один препарат, а врач должен будет указать в медицинской документации обоснование назначения в соответствии с диагнозом. Электронная система позволит контролировать, кто выписал препарат, какие лекарства уже назначались пациенту, дозировки и частоту их назначения.
Почему решили ужесточить контроль
Решение связано с нарушениями, которые выявили NVD и Инспекция здравоохранения. В частности, были случаи, когда рецепты выписывали люди, не имевшие на это права, наркотические и психотропные препараты назначались на имя другого человека, а в медицинской документации отсутствовали сведения обо всех выписанных лекарствах. Также выявлялись случаи необоснованного назначения медикаментов или выписки слишком больших объемов препаратов.
Количество бумажных бланков для конкретного учреждения планируется рассчитывать с учетом числа бумажных рецептов, выписанных в предыдущем квартале, с применением коэффициента 0,7. Однако NVD сможет пересмотреть лимит, если увидит необоснованный спрос или существенные изменения в работе учреждения.
Кто теперь сможет выписывать лекарства
Новые правила одновременно расширяют круг медицинских работников, имеющих право выписывать рецепты. В пределах своей профессиональной компетенции это смогут делать стоматологи. Резиденты и врачи-стажеры с зарегистрированным местом работы смогут выписывать лекарства под руководством сертифицированного специалиста.
Психиатры, наркологи, психиатры-аддиктологи, неврологи, алгологи и семейные врачи смогут назначать психотропные препараты и наркотические анальгетики курсом до трех месяцев.
Отдельная норма касается врачей и фельдшеров, которые не работают в медицинском учреждении. При наличии действующей профессиональной регистрации они смогут выписывать лекарства самим себе - так называемые рецепты Recipe pro me. Врач сможет выписать себе до 50 обычных рецептов в течение 12 месяцев, фельдшер - до 30. При этом лекарства можно будет назначать максимум на месячный курс.
В рецептах появится больше контроля
Медицинским работникам придется указывать основание для назначения препарата в документации пациента. Электронная система будет хранить информацию о рецептах, диагнозах, назначенных и выданных лекарствах, компенсациях и даже о людях, которые приобретают препараты вместо пациента.
Специальные рецепты на наркотические и приравненные к ним психотропные препараты нужно будет хранить пять лет, остальные специальные рецепты - три года, обычные - один год. Рецепты, выписанные в других странах ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, также будут храниться три года.
У аптек возникли вопросы
Фармацевтические организации выступили с рядом замечаний к новым правилам. В частности, они опасаются, что возможность выписывать лекарства на длительный срок приведет к увеличению числа повторных обращений в аптеки, при этом отдельная оплата фармацевту за каждую такую операцию не предусмотрена.
Аптечные организации призвали заранее решить вопрос финансирования, поскольку изменение порядка выписки рецептов может повлиять на размер оплаты фармацевтических услуг.
Возражения высказали и врачебные организации. В частности, они считают спорным требование о действующей профессиональной регистрации для врачей, которые уже не работают в медицинских учреждениях, но хотят выписывать лекарства самим себе. Предлагалось предоставить такую возможность также ранее зарегистрированным пенсионерам-врачам и стоматологам.
Что это означает для пациентов
Для большинства пациентов переход будет означать дальнейшее сокращение роли бумажных рецептов и расширение использования e-рецептов. Власти рассчитывают, что электронный формат позволит лучше контролировать назначение лекарств и быстрее выявлять подозрительные случаи.
При этом Министерство здравоохранения не ожидает существенного роста административной нагрузки для пациентов, медицинских учреждений и аптек. Дополнительные административные расходы NVD предварительно оцениваются примерно в 41 900 евро, а разовые расходы врачей и фельдшеров, не работающих в медицинских учреждениях, - почти в 44 900 евро.