Конец бумажным рецептам? Правительство ужесточает контроль за выпиской лекарств

Решение связано с нарушениями, которые выявили NVD и Инспекция здравоохранения. В частности, были случаи, когда рецепты выписывали люди, не имевшие на это права, наркотические и психотропные препараты назначались на имя другого человека, а в медицинской документации отсутствовали сведения обо всех выписанных лекарствах. Также выявлялись случаи необоснованного назначения медикаментов или выписки слишком больших объемов препаратов.