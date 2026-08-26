Изменения в школьном питании - что нового появится на столах у детей в Латвии

В Министерстве земледелия объясняют, что часть детей не пьет молоко из-за особенностей пищеварения или просто потому, что им не нравится его вкус. В результате нынешняя программа не в полной мере достигает своей цели - увеличить потребление молочных продуктов среди школьников. Кисломолочные продукты, по данным министерства, часто легче перевариваются, чем обычное молоко. Кроме того, кефир и йогурт могут помочь сократить количество продуктов, которые выбрасываются: ребенок сможет выбрать продукт, который ему больше подходит, вместо того чтобы оставить молоко недопитым.