Изменения в школьном питании - что нового появится на столах у детей в Латвии
В школьном меню появятся новые продукты: детям Латвии хотят предлагать не только молоко, фрукты и овощи, но и кефир с натуральным йогуртом. А школьников 1-9-х классов еще и познакомят с местным медом.
Соответствующие поправки во вторник поддержало правительство Латвии. Сейчас в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю бесплатно могут выдавать определенные порции свежих фруктов и овощей, а также пастеризованное молоко, в том числе безлактозное и UHT-молоко.
Теперь выбор молочных продуктов хотят расширить. Кефир и йогурт должны быть без добавок и без добавленного сахара, а содержание жира в них не сможет превышать 2,5%.
В Министерстве земледелия объясняют, что часть детей не пьет молоко из-за особенностей пищеварения или просто потому, что им не нравится его вкус. В результате нынешняя программа не в полной мере достигает своей цели - увеличить потребление молочных продуктов среди школьников. Кисломолочные продукты, по данным министерства, часто легче перевариваются, чем обычное молоко. Кроме того, кефир и йогурт могут помочь сократить количество продуктов, которые выбрасываются: ребенок сможет выбрать продукт, который ему больше подходит, вместо того чтобы оставить молоко недопитым.
Дополнительные деньги на кефир и йогурт выделять не придется. Их планируют финансировать из средств, которые уже предусмотрены для выдачи молока детям, которые не могут или не хотят его пить.
В школах появится и мед
Еще одно новшество - дегустации меда в рамках дополнительных образовательных мероприятий школьной программы. Их смогут проводить для учеников 1-9-х классов. Для дошкольников дегустации не предусмотрены из-за возможного риска аллергических реакций.
Мед планируется подавать вместе с другими продуктами - например, фруктами, овощами, молочными продуктами или хлебом. При этом школьникам должны будут рассказать, что мед является источником свободных сахаров и чрезмерное его употребление может негативно влиять на здоровье.
Есть и важное условие: мед должен соответствовать требованиям к качеству, классификации и маркировке, а производитель или место фасовки должны находиться не более чем в 100 километрах от школы.
Таким образом власти хотят стимулировать использование местного меда и развитие коротких цепочек поставок. Школы, которые захотят проводить дегустации, должны будут зарегистрироваться в Службе поддержки села (LAD). После публикации списка школ соответствующие требованиям пчеловоды смогут подавать заявки на проведение мероприятий. Если на одну школу претендуют несколько пчеловодов, право провести дегустацию получит тот, кто первым подал соответствующую заявку. Пчеловодам будут выплачивать компенсацию в зависимости от количества учеников и установленной суммы на одного ребенка. Дополнительного государственного или европейского финансирования для этой инициативы также не потребуется - расходы планируют покрыть из уже выделенных средств школьной программы.