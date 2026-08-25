С 3-го класса можно частично учиться онлайн: правительство утвердило новые правила для школ Латвии
С 1 сентября 2026 года в Латвии официально меняются правила комбинированного обучения. Правительство утвердило единый порядок, который определяет, когда школьники могут учиться удаленно или онлайн и какую долю учебного времени это может занимать. При этом очное обучение остается основой школьного образования, сообщает Министерство образования и науки.
Главный практический момент для родителей и учеников - возможность полноценного комбинированного обучения появляется только с 3-го класса. Для младших школьников ограничения значительно строже.
Сколько можно учиться онлайн в разных классах
Правила предусматривают постепенное увеличение допустимого объема удаленного и онлайн-обучения по мере взросления ребенка:
- дошкольное образование, 1-й и 2-й классы - только очное обучение. Онлайн-формат допускается лишь как дополнение к занятиям с использованием цифровых технологий;
- 3-й класс - до 5% учебных часов в году;
- 4-6-е классы - до 10%;
- 7-9-е классы - до 15%;
- 10-12-е классы - до 20%.
То есть с 3-го класса дистанционный и онлайн-форматы становятся официальной частью образовательного процесса, однако речь не идет о переходе на полноценное дистанционное обучение. Чем младше ребенок, тем меньше времени он сможет проводить на учебе вне школы.
Младшим школьникам - только очное обучение
Для дошкольников, а также учеников 1-го и 2-го классов комбинированное обучение фактически означает использование технологий непосредственно во время очных занятий.
Например, цифровые инструменты могут использоваться для дополнения урока, но ребенок должен физически находиться в учебном заведении. Полноценные удаленные или онлайн-уроки для этих возрастных групп новые правила не предусматривают.
Такой подход связан с возрастом детей и их способностью самостоятельно организовывать учебный процесс.
А что с профессиональным образованием?
В программах профессионального основного образования комбинированное обучение может составлять до 5% от общего количества часов программы. В программах профессионального среднего образования и профессионального образования его можно использовать на протяжении всей программы при условии достижения всех предусмотренных результатов обучения, но не более чем в 20% от общего количества учебных часов.
Практические занятия, практика и освоение профессиональных навыков, требующие непосредственной практической работы, будут проводиться очно.
В программах профессионального ориентированного образования комбинированное обучение в удаленном и онлайн-формате можно организовать в объеме до 5% от общего количества предусмотренных программой учебных часов.
В специальных программах основного образования для учащихся с нарушениями умственного развития, а также с тяжелыми или множественными тяжелыми нарушениями развития комбинированное обучение будет проводиться только в форме обучения с использованием технологий.
Каждая школа должна установить свои правила
Само наличие разрешенного процента онлайн-обучения еще не означает, что ученик сможет просто выбрать, какие уроки осваивать из дома. Каждое учебное заведение должно разработать собственный порядок организации комбинированного обучения.
Таким образом, с 1 сентября в Латвии появляется не просто возможность проводить отдельные уроки через интернет, а единая система, определяющая, сколько именно онлайн-обучения допустимо на каждом этапе образования.
При этом Министерство образования и науки подчеркивает, что комбинированное обучение предназначено не только для чрезвычайных ситуаций. Его планируют использовать и для повышения доступности образования - например, когда школа не может найти нужного специалиста на месте. В таком случае онлайн-формат позволит ученикам заниматься с педагогом, который находится в другом городе.