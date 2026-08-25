С 3-го класса можно частично учиться онлайн: правительство утвердило новые правила для школ Латвии

В программах профессионального основного образования комбинированное обучение может составлять до 5% от общего количества часов программы. В программах профессионального среднего образования и профессионального образования его можно использовать на протяжении всей программы при условии достижения всех предусмотренных результатов обучения, но не более чем в 20% от общего количества учебных часов.