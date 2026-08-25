Кабмин заблокировал проект крупного ветропарка - инвестор пригрозил иском на 120 млн евро

По мнению K2 Ventum, это подтверждает необходимость индивидуально оценивать каждый проект, его местоположение и применяемые условия, а не считать нахождение в прибрежной охранной зоне автоматическим основанием для запрета."Государство не может на протяжении нескольких лет устанавливать инвестору процедуру, предоставлять проекту приоритетный статус, получать положительное заключение компетентного учреждения, а затем политически менять правила игры. Сегодня нам не позволили лично участвовать в заседании Кабинета министров, где принималось решение по административному акту, адресованному нашей компании, а утром того же дня был опубликован существенно измененный проект отказа. События последних дней заставляют задавать очень серьезные вопросы о государственной позиции руководства Министерства климата и энергетики, понимании законности и способности обеспечить честный и демократический административный процесс", - заявил член правления SIA K2 Ventum Агрис Калниньш.