Кабмин заблокировал проект крупного ветропарка - инвестор пригрозил иском на 120 млн евро
Компания K2 Ventum заявила о серьезном несогласии с решением Кабинета министров не одобрять проект ветропарка K2 Ventum. В компании считают отказ юридически необоснованным, указывают на существенные нарушения процедуры и заявляют, что политическое решение фактически ставит под сомнение профессиональные заключения государственных учреждений и экспертов.
По оценке SIA K2 Ventum, принятое решение не соответствует основным принципам административного процесса и противоречит долгосрочным правовым, экономическим и энергетическим интересам Латвии.
Решение было принято после более чем трех лет оценки воздействия на окружающую среду, пяти общественных обсуждений и положительного заключения Агентства энергетики и окружающей среды. При этом проект отказа не был согласован ни Министерством экономики, ни Министерством юстиции - оба ведомства в своих заключениях указывали на существенные юридические и процессуальные недостатки.
Кроме того, еще 31 октября 2025 года компания подала в Министерство климата и энергетики первоначальное заявление об одобрении планируемой деятельности. По закону вопрос должен был быть рассмотрен в течение 30 дней, на что, как отмечает компания, указывал и министр юстиции. Однако процесс затянулся, а ясного объяснения причин задержки, в частности в период между заседанием Кабинета министров 28 апреля и нынешним заседанием, предоставлено не было.
Проект решения существенно изменили утром в день заседания
Новое согласование проекта на портале TAP началось 18 августа, а крайним сроком для предоставления заключений было установлено 25 августа. Несмотря на это, вопрос рассматривался Кабинетом министров уже в полдень 25 августа - в тот же день, который само Министерство климата и энергетики определило как крайний срок согласования.
Кроме того, утром 25 августа на портале TAP была опубликована существенно дополненная редакция проекта распоряжения. По данным юридических представителей K2 Ventum, новая версия значительно отличалась от документа, опубликованного 18 августа, как по содержанию, так и по юридическому обоснованию.
Компания заявляет, что ей не предоставили разумного времени, чтобы ознакомиться с существенно измененным документом, подготовить аргументированную позицию и представить ее Кабинету министров.
По мнению K2 Ventum, изменение документа в день принятия решения, рассмотрение вопроса до окончания срока согласования и недопуск представителей адресата административного акта на заседание вызывают серьезные сомнения в справедливости процедуры и законности решения.
Представителей K2 Ventum не допустили на заседание Кабинета министров
Член правления SIA K2 Ventum и юридические представители компании 25 августа прибыли в Кабинет министров, чтобы участвовать в рассмотрении административного акта, непосредственно касающегося компании. Однако, как утверждает K2 Ventum, их не допустили ни в здание Кабинета министров, ни на заседание.
Юристы компании считают, что такие действия несовместимы с правом участника административного процесса быть выслушанным, а также с принципами процессуального равенства и надлежащего управления.
K2 Ventum не получила возможности лично представить объяснения по аргументам, включенным в последнюю редакцию проекта распоряжения, хотя решение напрямую затрагивает права и законные интересы предприятия.
Политическое решение ставит под сомнение результаты оценки воздействия на окружающую среду?
Оценка воздействия на окружающую среду проекта K2 Ventum началась в марте 2022 года и завершилась 30 сентября 2025 года.
За это время состоялись пять общественных обсуждений, были проведены необходимые исследования, а к процессу привлекались независимые эксперты, муниципалитеты, жители, государственные учреждения и другие заинтересованные стороны.
В ходе разработки проекта были получены оценки, заключения и согласования от 14 государственных учреждений и предприятий, а также от самоуправлений Кулдигского и Южно-Курземского краев.
Агентство энергетики и окружающей среды пришло к выводу, что проект может быть реализован при соблюдении установленных требований по охране окружающей среды, безопасности и мониторингу.
Агентство отдельно оценивало и соблюдение прав общества на участие. По его заключению, жителям была предоставлена возможность участвовать в процессе и быть услышанными, а выявленные организационные недостатки не требовали повторного проведения обсуждения.
Как отмечает K2 Ventum, даже в подготовленном Министерством климата и энергетики проекте отказа признается, что прежнее общественное участие не было незаконным или недостаточным, а позднее представленные утверждения о нарушениях процедуры оценки воздействия не были подтверждены.
В компании считают, что отказ от проекта фактически ставит под сомнение не только положительное заключение агентства, но и работу независимых экспертов и ряда государственных учреждений.
K2 Ventum обвиняет министерство в создании вводящего в заблуждение представления
Компания также утверждает, что представленное Кабинету министров политическим руководством Министерства климата и энергетики описание ситуации с несостоявшимся повторным общественным обсуждением было вводящим в заблуждение.
28 апреля Кабинет министров поручил министерству предложить соответствующим самоуправлениям и K2 Ventum организовать повторное обсуждение. Однако, по данным компании, министерство обратилось к муниципалитетам только 24 июля, предложив провести совместное обсуждение.
Самоуправление Южно-Курземского края не согласилось с предложенной министерством моделью и указало на другой порядок организации процесса.
Поэтому, как считает K2 Ventum, несогласие муниципалитета с выбранной министерством моделью и запоздалая реакция самого ведомства не могут использоваться как аргументы против компании.
Спор возник и вокруг трактовки закона
Проект отказа во многом основан на различиях в трактовке Закона об охранных зонах. При этом в заказанном Министерством климата и энергетики независимом юридическом заключении, по данным K2 Ventum, сделан вывод, что статья 36 закона сама по себе не предусматривает общего запрета на строительство ветроэлектростанций и связанной с ними инфраструктуры в пятикилометровой прибрежной зоне с ограниченной хозяйственной деятельностью.
Министерство умного управления и регионального развития также указало, что согласно с этим выводом и что он соответствует ранее высказывавшейся ведомством трактовке закона.
Компания также ссылается на решение Административного окружного суда 2018 года по так называемому делу Rapsoil, в котором рассматривался проект ветроэлектростанций на прибрежной территории и было оставлено в силе разрешение муниципалитета.
По мнению K2 Ventum, это подтверждает необходимость индивидуально оценивать каждый проект, его местоположение и применяемые условия, а не считать нахождение в прибрежной охранной зоне автоматическим основанием для запрета."Государство не может на протяжении нескольких лет устанавливать инвестору процедуру, предоставлять проекту приоритетный статус, получать положительное заключение компетентного учреждения, а затем политически менять правила игры. Сегодня нам не позволили лично участвовать в заседании Кабинета министров, где принималось решение по административному акту, адресованному нашей компании, а утром того же дня был опубликован существенно измененный проект отказа. События последних дней заставляют задавать очень серьезные вопросы о государственной позиции руководства Министерства климата и энергетики, понимании законности и способности обеспечить честный и демократический административный процесс", - заявил член правления SIA K2 Ventum Агрис Калниньш.
Компания готовится защищать свои права в суде
После решения Кабинета министров K2 Ventum заявляет, что вынуждена перейти от развития проекта к защите своих прав в суде. В материалах, представленных Кабинету министров, также, по данным компании, признается риск судебного разбирательства и потенциальных потерь для государственного бюджета. Предварительная оценка возможных требований K2 Ventum достигает 120 миллионов евро.
В компании считают, что решение создает опасный прецедент для всей инвестиционной среды Латвии. По ее мнению, если проект можно отклонить после положительной оценки воздействия на окружающую среду и выполнения всех установленных государством процедур, инвестор больше не может быть уверен в выводах государственных учреждений, результатах административного процесса, статусе приоритетного инвестиционного проекта, соблюдении установленных сроков и праве быть своевременно выслушанным.
Проект предусматривал инвестиции в несколько сотен миллионов евро
K2 Ventum планировала привлечь в проект несколько сотен миллионов евро частных инвестиций и построить ветропарк общей мощностью до 322 мегаватт. Согласно социально-экономическим расчетам проекта, общий объем ежегодных платежей Южно-Курземскому краю мог составить около 805 000 евро.
В компании заявляют, что остановка проекта означает потенциальную потерю рабочих мест, заказов для местных предприятий, выплат местным сообществам и новых мощностей по производству электроэнергии в Латвии.
Одновременно, по оценке K2 Ventum, государство сталкивается с риском длительного судебного процесса, международного инвестиционного спора и значительных требований о возмещении ущерба.
В компании считают, что от такого решения не выигрывают ни общество, ни муниципалитет, ни экономика Латвии, и называют его противоречащим долгосрочным экономическим, энергетическим и правовым интересам страны.