Пьяный подросток с ножом попытался сбежать от полиции в Резекне
В Резекне полицейские задержали подростка. Увидев патруль, юноша бросился бежать и проигнорировал требование остановиться. В итоге его задержали, а алкотестер подтвердил состояние опьянения.
Инцидент произошел в воскресенье около 20:20 в Резекне. Во время патрулирования города полицейские заметили возле одного из заведений быстрого питания нескольких человек, которые пытались привлечь внимание правоохранителей.
Полицейские подошли к компании и выяснили, что внутри заведения находится агрессивно настроенный подросток. По предварительной информации, он был пьян и держал в руках нож.
Правоохранители сразу направились к юноше, однако тот, увидев полицейских, бросился бежать. Он также проигнорировал законное требование сотрудников остановиться.
В результате подростка удалось задержать. Его доставили в служебный автомобиль для установления личности. Кроме того, полицейские проверили его на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе - тест подтвердил, что несовершеннолетний находился в состоянии опьянения.
В связи с произошедшим полиция начала два процесса об административных нарушениях. Один из них связан с неподчинением законному требованию сотрудников полиции, второй - с нахождением несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.