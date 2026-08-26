В Латвии

"Что ест премьер Латвии?" Фото Кулбергса с Зеленским взорвало соцсети

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Фотография премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Украины Еленой неожиданно стала вирусной в социальной сети X. Пользователи обратили внимание прежде всего на огромную разницу в росте политиков.

На снимке Кулбергс, направляющийся к украинской президентской чете, действительно выглядит значительно выше своих коллег. В комментариях пользователи принялись шутить, пытаясь объяснить, "что же ест премьер Латвии", чтобы обладать таким ростом.

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс также присоединился к обсуждению и объяснил: "Мы люди из Северной Европы!"

Фото: Antti Aimo-Koivisto/LEHTIKUVA/SIPA
Разница в росле действительно внушительная.
Разница в росле действительно внушительная.

Причина такого визуального контраста вполне прозаична. Рост Андриса Кулбергса составляет около 1,99 метра, тогда как Владимир Зеленский примерно 1,70 метра, а рост Елены Зеленской - около 1,65 метра.

Для сравнения, рост российского президента Владимира Путина оценивается примерно в 1,65-1,70 метра. Другие лидеры стран Балтии также заметно выше: президент Литвы Гитанас Науседа имеет рост около 1,93 метра, а президент Эстонии Алар Карис - примерно 1,85 метра.

Таким образом, на фоне Зеленского Кулбергс действительно выглядит особенно внушительно - именно эта деталь и превратила обычную фотографию с официального мероприятия в повод для многочисленных шуток в соцсетях.

24 и 25 августа Кулбергс находился с рабочим визитом в Украине. Он участвовал в мероприятиях по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины, а также во встрече Коалиции доброй воли.

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