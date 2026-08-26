What does the Latvian prime minister eat pic.twitter.com/c3VgrM8toC— Mira of Kyiv 🇺🇦 (@reshetz) August 24, 2026
"Что ест премьер Латвии?" Фото Кулбергса с Зеленским взорвало соцсети
Фотография премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Украины Еленой неожиданно стала вирусной в социальной сети X. Пользователи обратили внимание прежде всего на огромную разницу в росте политиков.
На снимке Кулбергс, направляющийся к украинской президентской чете, действительно выглядит значительно выше своих коллег. В комментариях пользователи принялись шутить, пытаясь объяснить, "что же ест премьер Латвии", чтобы обладать таким ростом.
Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс также присоединился к обсуждению и объяснил: "Мы люди из Северной Европы!"
Причина такого визуального контраста вполне прозаична. Рост Андриса Кулбергса составляет около 1,99 метра, тогда как Владимир Зеленский примерно 1,70 метра, а рост Елены Зеленской - около 1,65 метра.
Для сравнения, рост российского президента Владимира Путина оценивается примерно в 1,65-1,70 метра. Другие лидеры стран Балтии также заметно выше: президент Литвы Гитанас Науседа имеет рост около 1,93 метра, а президент Эстонии Алар Карис - примерно 1,85 метра.
Таким образом, на фоне Зеленского Кулбергс действительно выглядит особенно внушительно - именно эта деталь и превратила обычную фотографию с официального мероприятия в повод для многочисленных шуток в соцсетях.
24 и 25 августа Кулбергс находился с рабочим визитом в Украине. Он участвовал в мероприятиях по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины, а также во встрече Коалиции доброй воли.