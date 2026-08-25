Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Среда в Латвии должна пройти без осадков
В среду в Латвии не ожидается существенных осадков и будет дуть слабый ветер, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной. Ночью и ранним утром местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, в основном северный, северо-восточный. Минимальная температура воздуха ночью составит +6..+11 градусов, местами на побережье - до +14 градусов. Днем температура воздуха достигнет +18..+22 градусов.
В Риге ночью ожидается небольшая облачность, днем облаков станет больше, но осадков они не принесут. При слабом северном ветре температура воздуха ночью опустится до +10..+12 градусов, а днем будет колебаться около +20 градусов.