Американский военный самолет неожиданно прилетел из Риги в Москву - цель рейса неизвестна
Во вторник в московском аэропорту Внуково приземлился вылетевший из Риги транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555, свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24.
Самолет вылетел из Риги примерно в 8:50 и около 10:00 прибыл в Москву.
За два дня до этого, 23 августа, самолет рейса RCH4555 прибыл в Ригу из Кэмп-Спрингс в американском штате Мэриленд. Там расположена авиабаза Эндрюс, где также базируется президентский самолет США Air Force One.
Причина прибытия американского военного самолета в Москву публично не известна.
В последние месяцы российские власти ожидали визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Во время предыдущих раундов мирных переговоров они выступали посредниками между Москвой и Киевом. В настоящее время переговорный процесс приостановлен.
В феврале прошлого года в московском аэропорту Внуково приземлился самолет ВВС США Gulfstream C-37B. Позднее выяснилось, что на его борту находился основатель криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник. Он вернулся в Россию в рамках обмена заключенными с США.
Винника обменяли на учителя Марка Фогеля, которого в России приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.