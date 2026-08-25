Национальное объединение вновь призывает к полному прекращению пассажирских перевозок с Россией

В НО также обращают внимание на то, что спрос на маршрут Рига - Москва остается достаточно высоким. За первые шесть месяцев 2026 года автобусами между городами воспользовались 9079 пассажиров. Более того, в начале лета количество пассажиров выросло: в июне оно было более чем на четверть выше, чем в январе. В НО считают, что одновременно с увеличением количества поездок растут и потенциальные риски для безопасности.