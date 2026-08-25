Национальное объединение вновь призывает к полному прекращению пассажирских перевозок с Россией
Национальное объединение (НО) требует полностью прекратить регулярные автобусные перевозки с Россией, предупреждая о рисках вербовки и провокаций.
Партия предлагает Министерству сообщения не продлевать лицензии перевозчиков, позволяющие осуществлять регулярные рейсы в Россию. В НО считают, что связанные с такими поездками риски для национальной безопасности - в том числе разведка, вербовка и возможные провокации - не могут зависеть от коммерческих интересов отдельных перевозчиков или возможных расходов, связанных с расторжением договоров.
Сейчас между Ригой и Москвой ежедневно курсируют автобусы, которые обслуживает Norma-A. Разрешение на этот маршрут действует до 9 января 2027 года.
Заместитель председателя фракции НО в Сейме Артур Бутанс заявил, что этот вопрос уже около полутора лет не получает решения на уровне парламента и правительства. "Каждый месяц, когда решение не принимается, - это месяц, когда государство сознательно допускает риски для безопасности", - заявил Бутанс.
По его словам, каждый регулярный рейс в Россию потенциально может использоваться для разведывательной деятельности, вербовки или провокаций против жителей Латвии и безопасности страны.
Спрос на поездки вырос
В НО также обращают внимание на то, что спрос на маршрут Рига - Москва остается достаточно высоким. За первые шесть месяцев 2026 года автобусами между городами воспользовались 9079 пассажиров. Более того, в начале лета количество пассажиров выросло: в июне оно было более чем на четверть выше, чем в январе. В НО считают, что одновременно с увеличением количества поездок растут и потенциальные риски для безопасности.
Партия напоминает, что еще в феврале 2025 года внесла в Сейм законопроект о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Тогда инициатива была отклонена. В ноябре того же года депутаты НО потребовали от тогдашнего министра сообщения Атиса Швинки объяснить, почему регулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь по-прежнему разрешены. При этом действовавший запрет на нерегулярные перевозки распространялся только на часть рейсов.
Сейчас НО входит в правящую коалицию и заявляет, что уже неоднократно поднимала этот вопрос на заседаниях партийного сотрудничества.