Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)
В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
Ветер нанес серьезный ущерб латвийским лесам, ликвидация последствий займет несколько месяцев
Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение четырех месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в Latvijas valsts meži (LVM).
Объем поврежденных во время бури деревьев, по предварительным прогнозам, может превысить 100 000 кубометров.
Как сообщили в LVM, в настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться.
Повреждения в лесах очень неравномерны - в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей и вдоль дорог.
В LVM отмечают, что повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы и ивы, а также деревья с дефектами.
Ранее сообщалось, что во ввторник утром без электричества все еще оставались около 31 000 клиентов. Энергетики работают в усиленном режиме, а искать поврежденные линии им помогают дроны - стихия повалила деревья, оборвала провода и сломала опоры.