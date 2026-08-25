Ветер нанес серьезный ущерб латвийским лесам, ликвидация последствий займет несколько месяцев

Как сообщили в LVM, в настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться.