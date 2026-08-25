"10 секунд - много или мало?" Мужчина в Латвии чудом избежал гибели во время бури. ВИДЕО

Нашлись и те, кто посмотрел на ситуацию с практической стороны. В комментариях латвийцы напоминали, что старые и большие деревья возле домов могут представлять серьезную опасность, особенно во время сильного ветра. Один из пользователей рассказал, что после бури 2004 года спилил все крупные деревья возле своего дома. Другие призывали заранее проверять состояние старых деревьев и своевременно их удалять. "Старые деревья возле домов нужно спиливать до того, как они упадут", - такую мысль повторяли сразу несколько участников обсуждения.