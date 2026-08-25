"10 секунд - много или мало?" Мужчина в Латвии чудом избежал гибели во время бури. ВИДЕО
Всего несколько секунд отделили мужчину от трагедии во время недавней сильной бури в Латвии. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, насколько стремительно может измениться ситуация во время сильного ветра.
22 августа Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о грозе для западных и центральных районов Латвии, а на востоке страны действовало оранжевое предупреждение. Буря нанесла серьезный ущерб электросетям. Утром 23 августа без электричества оставались около 277 000 клиентов в Латвии. Серьезные последствия непогоды были также зафиксированы в Литве, где перебои с электроснабжением затронули около 256 000 домохозяйств.
Стихия унесла как минимум одну жизнь. В Елгаве 36-летний мужчина погиб после того, как на него обрушилась наружная стена недостроенного здания.
Однако в других случаях людей от трагедии отделяли буквально считаные секунды. На опубликованной в соцсетях записи мужчина во время усилившегося ветра идет по территории возле дома. Он спокойно направляется к зданию и успевает зайти внутрь. Почти сразу после этого ветер усиливается и огромная береза ломается и падает именно на то место, где мужчина находился несколькими мгновениями ранее.
Автор видео сопроводил его короткой подписью: "10 секунд - много или мало?"
Пользователи соцсетей практически единодушно назвали произошедшее невероятным везением. "Родился в рубашке", "вторая дата рождения", "считанные секунды, чтобы остаться в живых" - такие комментарии чаще всего встречались под видео.
Некоторые пользователи рассказывали о похожих случаях. Один из них вспомнил, как в детстве во время грозы бежал домой, а огромное дерево упало примерно в десяти метрах позади него. Другой рассказал, что однажды оказался всего в нескольких шагах от дерева, рухнувшего вместе с летним домиком. "В этом случае 10 секунд оказались дороже жизни", - написал один из комментаторов.
Другие отмечали, что мужчина действительно мог получить предупреждение от судьбы. "Счастливый человек", "ангелы стояли рядом", "Бог добрый", "защитил ангел-хранитель" - писали пользователи.
Нашлись и те, кто посмотрел на ситуацию с практической стороны. В комментариях латвийцы напоминали, что старые и большие деревья возле домов могут представлять серьезную опасность, особенно во время сильного ветра. Один из пользователей рассказал, что после бури 2004 года спилил все крупные деревья возле своего дома. Другие призывали заранее проверять состояние старых деревьев и своевременно их удалять. "Старые деревья возле домов нужно спиливать до того, как они упадут", - такую мысль повторяли сразу несколько участников обсуждения.
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Некоторые, впрочем, отнеслись к случившемуся с юмором. "Теперь нужно идти покупать лотерейный билет", - пошутил один из пользователей. Другой заметил, что мужчина должен праздновать этот день как второй день рождения.