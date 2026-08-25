Налоговые долги в Латвии - 815 млн евро: сколько денег государство реально сможет вернуть
Налоговые долги в Латвии за первые семь месяцев года практически не изменились. На 1 августа общая сумма задолженности, включая текущие и приостановленные долги, а также задолженности с продленными сроками уплаты, составляла 815,593 млн евро. Это на 1% меньше, чем месяцем ранее, и практически столько же, сколько было в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID).
За общей цифрой в 815 миллионов скрываются совершенно разные ситуации. Кто-то действительно задерживает обязательные платежи, кто-то получил отсрочку, а часть долгов государство фактически уже не рассчитывает взыскать.
Кому должны больше всего
На 1 августа задолженность перед государственным основным бюджетом составляла 339,521 млн евро. За месяц она даже немного выросла - на 0,6%.
Еще 298,4 млн евро приходилось на долги перед бюджетами самоуправлений. Здесь, напротив, за месяц зафиксировано заметное снижение - на 4,8%.
Задолженность по социальным страховым взносам составляла 177,672 млн евро, сократившись за месяц на 1,3%.
При этом текущие долги, на которые продолжает начисляться пеня за просрочку, составляли 505,593 млн евро, или 62% всей налоговой задолженности.
Не все долги государство сможет взыскать
Особенно показательной является статистика по взысканию. На 1 августа 2,18 млн евро были признаны безнадежными к взысканию. Речь идет о задолженности ликвидируемых предприятий, которая образовалась до завершения процедуры ликвидации.
Еще 503,413 млн евро были признаны подлежащими взысканию. Но и здесь ситуация неоднородная. Реально взыскиваемыми признаны долги на 200,453 млн евро. А 302,96 млн евро уже отнесены к категории реально невзыскиваемых.
Практически вся эта сумма - 302,909 млн евро - связана с должниками, у которых просто нет денег или имущества, на которые можно обратить взыскание. Еще 51 300 евро составляют долги, по которым уже истек срок давности взыскания.
Получается довольно парадоксальная картина: формально задолженность существует, но наличие долга еще вовсе не означает, что государство действительно сможет получить эти деньги.
Должникам дают больше времени
Есть и третья категория - те, кому предоставили дополнительное время для расчетов с государством. На 1 августа продление срока уплаты было предоставлено по долгам на общую сумму 85,203 млн евро. Причем за год эта сумма увеличилась на 29%.
Кроме того, 224,797 млн евро составляют приостановленные долги, по которым прекращено начисление пени. Это задолженность предприятий, признанных неплатежеспособными.
Таким образом, цифра в 815,593 млн евро выглядит внушительно, но за ней стоит далеко не однородная масса долгов. Одни задолженности продолжают расти из-за пени, другие государство пытается взыскать, третьи фактически уже невозможно получить, а по некоторым должникам просто согласованы более поздние сроки платежей.
Для сравнения, на 1 января 2026 года общая сумма налоговых долгов в Латвии составляла 815,729 млн евро. Таким образом, за первые семь месяцев года задолженность сократилась всего примерно на 136 тысяч евро.