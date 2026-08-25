В надежде на "Оскар": Латвия выделила деньги на продвижение спортивной драмы "Уля"
Латвия отправляет на борьбу за "Оскар" историю девушки из глухой деревни, мечтающей стать спортсменкой мирового уровня. На продвижение фильма "Уля" государство выделило 20 000 евро.
Национальный центр кино объявил конкурс на получение финансирования для продвижения фильма, выдвинутого от страны на "Оскар". Подать заявки можно до 31 октября.
Латвия выдвинула "Улю" режиссера Виестурса Кайришса в категории "Лучший иностранный фильм". Главную роль в картине исполнил Карлис Арнольдс Авотс.
В этом году латвийские кинопродюсеры представили экспертной комиссии две полнометражные картины - "В сетике. Рождение легенды ТТТ" режиссера Дзинтарса Дрейбергса и "Улю" Кайришса. В итоге выбор пал на "Улю". Мировая премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard).
Премьера фильма "Уля" в Каннах
Латвийская спортивная история ворвалась в Канны - фильм о нашей легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой впервые показали на одном из главных ...
Карлис Арнольдс Авотс уже получил за эту роль награду лучшему актеру на Иерусалимском кинофестивале. Кроме того, "Улю" выбрали фильмом открытия нескольких крупных международных кинофестивалей класса "А", которые пройдут этой осенью.
В латвийский прокат фильм выйдет в середине сентября, а национальная премьера состоится 16 сентября.
"Уля" - совместное производство Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Фильм создан латвийской студией Ego Media совместно с эстонской Allfilm, польской Staron Film и литовской Tremora.
В основу картины легла идея Карлиса Арнольдса Авотса о поиске идентичности подростком. История вдохновлена биографией легендарной латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой. Действие фильма происходит в конце 1960-х годов. Главная героиня проходит путь от жизни в отдаленной латвийской деревне до возможности стать спортсменкой мирового уровня.
Первой латвийской картиной, выдвинутой на "Оскар", стал фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года. В прошлом году Латвия представила на премию полнометражный анимационный фильм братьев Абеле "Божий пес".