В надежде на "Оскар": Латвия выделила деньги на продвижение спортивной драмы "Уля"

В этом году латвийские кинопродюсеры представили экспертной комиссии две полнометражные картины - "В сетике. Рождение легенды ТТТ" режиссера Дзинтарса Дрейбергса и "Улю" Кайришса. В итоге выбор пал на "Улю". Мировая премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard).