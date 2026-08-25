Rietumu Banka предоставил кредитную линию на 20 млн евро для развития группы Omega Laen в странах Балтии и Польше

"Работая сразу на нескольких рынках, мы искали финансового партнера, который понимает специфику деятельности международной группы компаний и способен предложить подходящее для нее финансовое решение. Кредитная линия Rietumu Banka позволит рефинансировать существующие обязательства на более выгодных условиях и обеспечит дополнительные средства для дальнейшего развития. Это позволит нам расширять кредитный портфель в Эстонии и Литве, одновременно ускоряя рост в Польше", — говорит член Правления Omega Laen Эдуард Кимаск.