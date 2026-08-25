Латвийцы могли остаться еще и без денег: буря нарушила работу почти каждого пятого банкомата в Латвии
Во время разрушительной бури в минувшие выходные проблемы возникли с работой 183 из 869 банкоматов в Латвии - примерно с каждым пятым. Среди критически важных банкоматов перебои затронули 17 из 94. Об этом сообщила Latvijas Banka.
В центральном банке Латвии отмечают, что непогода позволила на практике проверить готовность финансового сектора работать в ситуации, когда одновременно возникают перебои с электричеством, связью и другой инфраструктурой. В целом банковская система выдержала испытание. Банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности работы, а основные услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, оставались доступны без серьезных перерывов.
Продолжали работать и офлайн-платежи в магазинах, которые имели электрические генераторы. Благодаря этому покупатели могли расплачиваться картами даже при отсутствии связи. Однако такая возможность не работает, если в самом магазине нет электричества.
Банк Латвии напоминает, что для офлайн-платежа банковскую карту необходимо вставить в платежный терминал и ввести PIN-код. Такая функция доступна в крупнейших сетях магазинов, на автозаправках и в аптеках. При этом она работает не у всех торговцев - подключаются те предприятия, которые заинтересованы в такой возможности.
Где возникли проблемы
В регионах, где были перебои с электричеством, продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в местах общего доступа. Основные проблемы возникли с банкоматами, расположенными в торговых центрах. Из-за отсутствия электричества сами торговые центры не открывались, поэтому доступ к банкоматам теряли как жители, так и поставщики наличных денег.
Latvijas Banka заявляет, что и раньше обращал внимание ответственных учреждений на проблему доступности банкоматов и предлагал возможные решения. Одно из предложений - создание специальных пунктов устойчивости, которые могли бы размещаться, например, в отдельных магазинах, где одновременно доступны критически важные банкоматы.
Центральный банк также призывает жителей хранить часть средств наличными или иметь отдельные накопления на случай кризисной ситуации.
Полученные после бури выводы планируется использовать для дальнейшего повышения устойчивости финансовой системы. Банк Латвии намерен работать над этим совместно с Центром управления кризисными ситуациями, Министерством финансов, банками и другими партнерами.
Критически важные финансовые услуги обязаны обеспечивать банки, на которые приходится не менее 5% всех вкладов в Латвии. Сейчас к этой категории относятся четыре коммерческих банка: Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank.