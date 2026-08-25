Латвийцы могли остаться еще и без денег: буря нарушила работу почти каждого пятого банкомата в Латвии

Банк Латвии напоминает, что для офлайн-платежа банковскую карту необходимо вставить в платежный терминал и ввести PIN-код. Такая функция доступна в крупнейших сетях магазинов, на автозаправках и в аптеках. При этом она работает не у всех торговцев - подключаются те предприятия, которые заинтересованы в такой возможности.