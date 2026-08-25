Жизнь от зарплаты до зарплаты: жители Латвии рассказали, на что им приходится занимать деньги

На первый взгляд это может показаться парадоксальным: люди, которые умеют копить, одновременно чаще берут кредиты. Но противоречия здесь нет. В одном случае заем может быть частью заранее продуманного финансового решения - например, человек накопил определенную сумму и решил профинансировать оставшуюся часть крупной покупки. В другом заем нужен для того, чтобы закрыть дыру в бюджете здесь и сейчас.