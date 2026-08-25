Жизнь от зарплаты до зарплаты: жители Латвии рассказали, на что им приходится занимать деньги
Для одних заем - способ позволить себе крупную покупку, которую заранее запланировали. Для других - возможность дотянуть до зарплаты, оплатить продукты, счета или внезапный ремонт. Исследование финансового благополучия жителей Латвии показывает: разница между этими двумя ситуациями напрямую связана с тем, удается ли человеку откладывать деньги.
Среди жителей Латвии в целом чаще всего деньги занимали ради крупной покупки - об этом сообщили 18,4% опрошенных. Еще 11,5% брали заем, чтобы покрыть повседневные расходы, а 10,8% - чтобы справиться с непредвиденными тратами, например расходами на здоровье или ремонт, свидетельствует исследование финансового благополучия, проведенное компанией по изучению рынка EMOR по заказу IPF Digital.
Но если посмотреть на финансовые привычки людей, картина становится гораздо интереснее.
Когда накоплений нет, заем становится частью повседневной жизни
Среди тех, кто за последний год вообще не откладывал деньги, каждый четвертый - 25,2% - в последний раз занимал средства именно на повседневные расходы. Это более чем в два раза выше показателя по населению в целом.
Для сравнения: среди тех, кто каждый или почти каждый месяц откладывает определенную сумму, на обычные расходы занимали только 8%.
Разница довольно показательна. Когда у человека есть хотя бы небольшой финансовый запас, непредвиденная трата или временный дефицит в бюджете не обязательно превращаются в необходимость искать заем. А если накоплений нет совсем, даже обычные расходы могут стать причиной для обращения за дополнительными деньгами.
Крупная покупка - совсем другая история
Займы на крупные покупки, напротив, чаще встречаются среди людей, которые регулярно откладывают деньги. В целом такой причиной займа назвали 18,4% жителей Латвии. Но среди тех, кто каждый или почти каждый месяц формирует накопления, показатель достигает 28,1%. У людей, которые за последний год ничего не откладывали, доля таких заемщиков значительно ниже - 11,6%.
На первый взгляд это может показаться парадоксальным: люди, которые умеют копить, одновременно чаще берут кредиты. Но противоречия здесь нет. В одном случае заем может быть частью заранее продуманного финансового решения - например, человек накопил определенную сумму и решил профинансировать оставшуюся часть крупной покупки. В другом заем нужен для того, чтобы закрыть дыру в бюджете здесь и сейчас.
Именно поэтому сам факт наличия займа еще не говорит о финансовом положении человека. Гораздо важнее понимать, зачем человек занимает деньги и способен ли его бюджет выдержать новые обязательства.
Самый тревожный сценарий - занимать на обычные расходы
Особое внимание стоит обратить на ситуацию, когда заем используется не для крупной покупки или разовой непредвиденной траты, а для оплаты привычных расходов.
Если денег регулярно не хватает на продукты, счета и другие необходимые платежи, новый заем решает проблему только на короткое время. Зато после него появляется еще один обязательный платеж, который придется учитывать в следующих месяцах.
Поэтому перед оформлением займа стоит задать себе несколько простых вопросов: действительно ли без него сейчас нельзя обойтись, сколько в итоге придется вернуть и останется ли в семейном бюджете достаточно средств для регулярных платежей?
В конечном счете проблема не столько в самом займе, сколько в ситуации, в которой он становится способом регулярно закрывать повседневный дефицит бюджета. Накопления в этом смысле работают как финансовая подушка: они дают возможность пережить сложный месяц, не превращая каждую неожиданную трату в новую долговую нагрузку.
Исследование финансового благополучия по заказу IPF Digital в мае 2026 года провела компания по изучению рынка EMOR. В онлайн-опросе приняли участие 1023 жителя Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.