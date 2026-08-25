В жилом проекте на Луцавсале началось строительство второго дома
В Риге началось строительство нового 15-этажного дома на 64 квартиры. В проекте на Луцавсале обещают жилье от 28 квадратных метров, квартиру с собственной террасой, бесплатную парковку и даже теплицу для жителей.
Девелопер недвижимости Merko mājas начал строительство второго жилого дома в проекте Lucavsala в Риге. Вторая очередь предусматривает строительство 15-этажного дома на 64 квартиры и одного коммерческого помещения. Передать новые квартиры владельцам планируют весной 2028 года.
В доме будут представлены квартиры от одной до четырех комнат площадью от 28 до 80 квадратных метров. Предусмотрено 11 различных вариантов планировки. На первом этаже разместится также квартира формата townhouse с отдельным входом и террасой, коммерческое помещение и закрытая общая зона для хранения велосипедов и детских колясок.
По словам члена правления Merko mājas Робертса Ребокса, во второй очереди расширили выбор жилья. В частности, стало больше одно- и двухкомнатных квартир, а также появились новые планировки трех- и четырехкомнатных квартир.
Одновременно со строительством второго дома, которое выполняет Merko būve, будет расширена благоустроенная территория комплекса. Двор второй очереди объединят с двором первого дома. Там появятся детские площадки, зеленые зоны и теплица с оборудованными грядками, которыми смогут пользоваться жители.
Для любителей активного передвижения установят станцию ремонта велосипедов. Кроме того, во дворе оборудуют наземную парковку, которой жители смогут пользоваться бесплатно.
Все дома жилого комплекса Lucavsala проектируются в соответствии с требованиями энергоэффективности класса A. В квартирах предусмотрены вентиляция с рекуперацией тепла и централизованное городское отопление с индивидуально регулируемым теплым полом в каждой комнате. Все квартиры будут с полной внутренней отделкой.
Всего проект на Луцавсале предусматривает строительство трех энергоэффективных жилых домов на 590 квартир и шесть коммерческих помещений, а также многоэтажной парковки.
В первой очереди уже построен девятиэтажный дом на 54 квартиры. В нем представлены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 35 до 86 квадратных метров.