В жилом проекте на Луцавсале началось строительство второго дома

В доме будут представлены квартиры от одной до четырех комнат площадью от 28 до 80 квадратных метров. Предусмотрено 11 различных вариантов планировки. На первом этаже разместится также квартира формата townhouse с отдельным входом и террасой, коммерческое помещение и закрытая общая зона для хранения велосипедов и детских колясок.