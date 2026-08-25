Родителей в Риге предупредили о важных правилах оплаты питания детей в школах и детсадах

Муниципалитет также предоставляет 100% компенсацию за питание широкому кругу социальных групп, декларированных в Риге. В их числе - дети из семей, имеющих карту Почетной семьи (3+), малообеспеченных и нуждающихся семей, дети, внесенные в Регистр поддержки рижских семей, сироты, дети с инвалидностью, а также дети, родители которых не выполняют обязанности по уходу за ними.