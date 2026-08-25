Родителей в Риге предупредили о важных правилах оплаты питания детей в школах и детсадах
Рижская дума напомнила родителям о правилах оплаты питания детей в школах и детских садах, а также рассказала, кто имеет право на полную компенсацию и сколько придется платить остальным.
Муниципальное софинансирование питания в столичных школах и детских садах предоставляется только детям, декларированным в Риге.
Исключение составляют ученики 1-4-х классов - расходы на их питание полностью покрываются из государственного и муниципального бюджета. Таким образом, за питание не должны платить все дети этой возрастной группы, посещающие образовательные учреждения в Риге, независимо от места декларирования.
Муниципалитет также предоставляет 100% компенсацию за питание широкому кругу социальных групп, декларированных в Риге. В их числе - дети из семей, имеющих карту Почетной семьи (3+), малообеспеченных и нуждающихся семей, дети, внесенные в Регистр поддержки рижских семей, сироты, дети с инвалидностью, а также дети, родители которых не выполняют обязанности по уходу за ними.
Максимальная стоимость питания в школах, включающего один прием пищи - обед, - составляет 3,09 евро. Муниципальное софинансирование составляет 1,47 евро, остальную сумму оплачивают родители. В детских садах стоимость питания, включающего три приема пищи - завтрак, обед и полдник, - составляет 4,30 евро, при этом муниципалитет компенсирует 2,15 евро.
Муниципалитет напоминает, что каждый родитель обязан до 7.00 утра отказаться от услуги питания на соответствующий период, в течение которого ребенок не будет питаться в учреждении - например, из-за болезни или по другим причинам. Это необходимо для расчета фактических расходов на питание и экономии ресурсов.
Если в период действия договора задекларированный адрес проживания ребенка меняется на территорию Риги, для получения муниципального софинансирования питания необходимо в аккаунте Mily.lv в профиле ребенка пройти верификацию данных либо сообщить поставщику услуги питания об изменениях.
Если при заключении договора возникают вопросы или неясности, родители могут ознакомиться с информацией на Mily.lv или связаться с поставщиком питания в своем образовательном учреждении.
Mily.lv - платформа, выбранная поставщиками услуг питания в образовательных учреждениях Рижской думы. Она обеспечивает заключение цифровых договоров на родительские доплаты и систему расчетов, в которой родители осуществляют платежи через свой банк, как и при любом другом платеже в интернет-банке. Платформой Mily.lv управляет компания SIA PAYTEGRA, основанная в Латвии в 2024 году.